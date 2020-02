El Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), la mayor liga de Estados Unidos, se ha convertido en el evento favorito de millones de personas, pero no por el juego, sino por los grandes espectáculos que se realizan.

Cada año desfilan diferentes artistas que dejan todo de si en el escenario. El año pasado tuvieron más de 98 millones de espectadores, quienes quedan deslumbrados con el show que realizaron los raperos Travis Scott y Big Boy, junto a la banda Maroon 5.

A fines de septiembre del año pasado, el auspiciador oficial del evento anunció que el esperado entretiempo estaría a cargo de JLo y Shakira. Junto a ellas también estará la banda mexicana Los Tigres del Norte, convirtiendo el espectáculo en 100% latino.

Mucho se ha hablado sobre las ganancias de este gran evento, ya que no cualquier artista se para en el escenario, solo los más destacados y reconocidos mundialmente, como Beyoncé, Bruno Mars U2, Coldplay, Lady Gaga, The Who, Paul McCartney, y hasta el rey del pop, Michael Jackson.

Sin embargo, te sorprenderá saber que los artistas no cobran nada por participar en el gran espectáculo. Una portavoz de la Liga, declaró que ellos solo se encargan de cubrir los costos y gastos de producción, no les pagan nada a las celebridades.

Si te preguntas cómo es que artistas de esa talla se presenten gratis, la razón es que, por más que no reciban dinero por parte del evento, lo que reciben es muchísima publicidad. El Super Bowl se ha vuelto una ventana publicitaria no solo de cantantes, sino también de reconocidas marcas que aprovechan la alta cantidad de espectadores que tiene el evento para lucirse.

Shakira y JLo esperan que, al igual que los artistas anterior, sus ventas aumentes e incluso sus reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube. Por ejemplo, el año pasado Maroon 5 pasó de ganar 200 mil dólares a 1.3 millones de dólares por concierto; las canciones de Justin Timberlake después de su presentación en el 2018, aumentaron un 214% en Spotify; y sin duda, los que han tenido más ganancias son Coldplay y Beyoncé, cuyas ganancias crecieron en más de 6 millones de dólares.

¿Cómo ver Chiefs vs. 49ers en vivo por el Super Bowl 2020?

¿Cómo ver Chiefs vs. 49ers? | Para ver Chiefs vs. 49ers en vivo y en directo, el evento deportivo de los Estados Unidos más esperado del año, te mostramos una lista con todos los canales de TV por pago o abierto en el mundo. El Super Bowl 2020 genera expectativa en todo el globo y se podrá ver a través de ESPN, FOX Sports, Azteca Deportes y Televisa Deportes.

Los Chiefs buscan su primer título de la NFL desde 1970, cuando ganaron el cuarto Super Bowl de la historia, en lo que fue el último duelo entre la Liga Americana y la Nacional. Al año siguiente, ambas se fusionaron y se convirtieron en conferencias. Los de Kansas no habían vuelto al Super Bowl, cuyo nombre fue acuñado por su fundador Lamar Hunt.