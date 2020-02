Nicolás Maduro ordenó esta tarde a “activar de inmediato una demanda internacional ante la Corte de Justicia contra el gobierno de los Estados Unidos por el daño que se pretende causar a Conviasa”, empresa aeronáutica estatal sancionada por el Departamento del Tesoro el pasado viernes.

“Tenemos que señalar con el dedo al responsable de estas sanciones, se llama Juan Guaidó, quien buscó estas sanciones y le dijo a sus amos del “Norte” ‘sanciona a esta empresa, incrementa las sanciones contra Venezuela’. Nos persiguen”, denunció Maduro.

El líder del chavismo se solidarizó con los trabajadores de Conviasa y aseguró que la empresa seguirá operando.

#EnVivo 📹 | Marcha Antiimperialista del pueblo trabajador en rechazo a la agresión imperial contra Conviasa. #CoviasaNoEstáSolahttps://t.co/SCO3ubmPBu — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 10, 2020

“Quiero expresar todo mi apoyo, toda mi protección, toda mi solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de Conviasa que están en pie de lucha, peleando para seguir volando”, agregó.

Asimismo, Maduro aseguró que la empresa se encuentra mejor que nunca. “Conviasa hoy tiene el ritmo más vertiginoso de todos estos años, nos hemos planteado llegar a 80 aeronaves para viajar por el mundo y lo vamos a lograr”, expresó.

“Esta no es una agresión a un hombre, le puedo gustar o no a alguien, lo respeto, pero las sanciones ilegales, criminales, no son contra Maduro, son contra Venezuela y debemos rechazarlas”, enfatizó Maduro en su discurso.

Cabe recordar que, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció el pasado viernes restricciones contra la aerolínea estatal Conviasa.

“Se suman a las sanciones a PDVSA (la petrolera estatal), a las sanciones al sistema financiero (...), es una agresión permanente”, condenó Diosdado Cabello durante una marcha en apoyo a los trabajadores de la aerolínea.

Conviasa aseguró en un comunicado que “seguirá operando con total normalidad”.





LEE TAMBIÉN

● Jesús María inaugura el primer Coworking público gratuito

● Parasite: conoce quién es quién en la ganadora del Oscar a mejor película

● La verdadera amistad aparece en los peores momentos

● Universitario ya está en Asunción con la mira en Cerro Porteño

● Encuentra al gato que deambula entre la basura: el reto visual imposible