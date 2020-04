El COVID-19, también conocido popularmente como coronavirus por su familia de virus, se ha convertido en uno de los enemigos más grandes de la economía mundial en este año 2020. El peligro de su contagio ha resultado en una cuarentena global, provocando que miles de negocios, grandes y pequeños, cierren temporalmente para que tanto clientes como trabajadores pasen este tiempo en sus casas seguros para no contraer el coronavirus.

No obstante, la economía y el trabajo en algunos rubros no ha parado, aunque sí disminuido. Este es el caso del sector automotriz que ha visto sus ventas perjudicadas por la pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud, aunque al mismo tiempo sus reportes indican que no ha cambiado mucho y algunas empresas siguen liderando su rubro por los primeros dos meses del año cuando todo se mantenía igual.

Pero como era de esperarse, las ventas disminuyeron drásticamente en la segunda mitad de marzo, fecha en la que Estados Unidos comenzó sus medidas más extremas para controlar la propagación del virus. Ahora, los fabricantes de autos han reportado sus ventas y, según La Opinión, estos serían los 10 autos más vendidos en el primer trimestre del año en Estados Unidos:

FORD F-SERIES - 186,562 UNIDADES VENDIDAS

Ford F-150 (Foto: Ford)

Desde 1977, esta camioneta ha sido la más vendida en Estados Unidos y para el 1983 se convirtió en el vehículo más vendido del país. Es un modelo clásico que sigue siendo el preferido de los amantes de las camionetas.

CHEVROLET SILVERADO - 143,698 UNIDADES VENDIDAS

Otra camioneta se queda con uno de los primeros puestos. El Silverado es el preferido por aquellos que quieren que todo se sienta natural, desde el frenado hasta la dirección esta camioneta destaca en todos sus apartados.

RAM PICKUP - 128,805 UNIDADES VENDIDAS

Siendo Estados Unidos un país peligroso por su política con las armas, la Ram 1500 es una de las camionetas más seguras que existe. Además, fue probada en seis evaluaciones de choque diferentes, obteniendo la calificación más alta posible en todas ellas.

TOYOTA RAV4 - 97,631 UNIDADES VENDIDAS

Toyota RAV4 (Foto: Toyota)

La sorpresa del año fue que este modelo subiera un 17% en sus ventas durante los tres primeros meses del 2020. Esto lo convirtió en una de las camionetas más vendidas por un alto margen con sus competidores.

TOYOTA CAMRY - 77,188 UNIDADES VENDIDAS

Este Toyota Camry fue el automóvil de pasajeros más vendido del 2019 y en el 2020 también se encuentra entre los más vendidos del año. Este automóvil es uno de los más vendidos de todos los tiempos.

CHEVROLET EQUINOX - 73,453 UNIDADES VENDIDAS

Por otro lado, las ventas de la Equinox bajaron un 17% en este trimestre y la compañía añadió que los modelos actualizados para el 2021 se retrasarían hasta el 2022 por los posibles cierres de fábricas que se darían en Estados Unidos.

HONDA CR-V - 71.186 UNIDADES VENDIDAS

Honda CR-V (Foto: MotorTrends)

Este modelo de Honda iba a estar en algunas posiciones más arriba, pero también sus ventas bajaron un 18% por la pandemia global.

TOYOTA COROLLA - 69,214 UNIDADES VENDIDAS

Considerados por su público como los más seguros en el mercado de autos compactos, este modelo es uno de los más vendidos en su clase. Sus ventas también se redujeron un 12%.

HONDA CIVIC - 63,944 UNIDADES VENDIDAS

Al igual su competidor anterior, el Civic cayó en sus ventas por un 18%, quedándose entre los más vendidos por el público que lo considera un modelo clásico y elegante.

NISSAN ROUGE - 59,716 UNIDADES VENDIDAS

Nissan Rouge 2020 (Foto: Nissan)

Si no se consideran los pickup, esta camioneta era una de las más vendidas de todos los tiempos, pero fue superada por otros miembros de esta lista ya mencionados. A comparación del año pasado, sus ventas se han reducido un 36%, quedando a duras penas entre los más vendidos de este trimestre.

