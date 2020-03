Bruselas [AFP]. “Todos somos italianos”, dijo este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje publicado en redes sociales para expresar la solidaridad con Italia, el país europeo más afectado por el nuevo coronavirus.

La titular del ejecutivo comunitario habló además con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, a quien expresó “su reconocimiento por los esfuerzos realizados” para frenar la propagación del coronavirus, que provocó más de 600 muertos en el país.

“A todos vosotros que combatís el virus, me gustaría deciros que no estáis solos (...) Europa es una gran familia. Esta familia, vuestra familia, no os dejará solos”, subrayó en italiano Von der Leyen en su mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Las instituciones europeas ya han expresado su voluntad para ayudar a Italia, la tercera economía europea que presenta un importante nivel de deuda, a enfrentar las consecuencias del virus, que impactó en el clave sector turístico del país mediterráneo.

Von der Leyen y Conte abordaron así en su conversación la “flexibilización” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fija las normas presupuestarias en el bloque, y de la política de ayudas de Estado que estudia la Comisión, según un comunicado conjunto.

El gobierno italiano anunció el miércoles que destinará 25.000 millones de euros para luchar contra el COVID-19, algo que podría aumentar el déficit público del país al 2,7% del PIB, por encima de lo acordado entre Roma y Bruselas.

Ambos dirigentes recordaron que las medidas adoptadas por cada país “tienen un impacto en el resto de la UE” y, en este sentido, subrayaron que cualquier medida restrictiva sobre suministros médicos debe examinarse primero “a nivel europeo”.

Sin nombrarlos, la crítica va dirigida a países como Francia y Alemania quienes impusieron restricciones a las exportaciones de equipos de protección personal, como mascarillas. Austria y Eslovenia cerraron por su parte sus fronteras con Italia.