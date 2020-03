La primera luna del perigeo del año, conocida popularmente como superluna, iluminará esta noche el cielo con una apariencia ligeramente mayor -hasta un 14%- de lo habitual y un brillo un 30% más intenso.

El hecho de que la órbita de la Luna sea elíptica hace que exista un punto en que el satélite queda a una distancia máxima de la Tierra -406.000 kilómetros- y otro en el que queda a una distancia mínima -356.000 kilómetros-, conocidos como apogeo y perigeo, respectivamente, y en este caso el perigeo lunar.

El Planetario de Madrid explica en su cuenta de Twitter que la luna del perigeo fue denominada superluna por el astrólogo Richard Nolle a final de los años setenta “para tintar de catastrófico el hecho de la mayor cercanía del satélite”.

Y aclara que, pese a que en este evento “puede llegar a verse a nuestro satélite hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que cualquier otra luna llena que no coincida con el perigeo, no hay que engañarse, pues necesitaríamos dos lunas llenas en el firmamento a la vez para compararlas y lo más seguro es que no apreciáramos diferencia”.

🚨 Hoy, a partir de las 19:30 hop, podremos ver a la Luna 🌕 en fase llena en el perigeo (evento mal denominado como superluna).



Te explicamos este fenómeno en nuestro post 👉 https://t.co/WnuEHY5dFi pic.twitter.com/kax6O3nHwF — Planetario de Madrid (@PlanetarioMad) March 9, 2020

Según el portal meteorológico Meteored, esta superluna se podrá disfrutar durante toda la noche sin necesidad de instrumentos especiales o protección visual y tendrá un efecto sobre la Tierra conocido como mareas de perigeo o mareas vivas de mayor intensidad.

A lo largo del año tendrán lugar otros eventos astronómicos, según el Observatorio Astronómico Nacional de España, los más significativos otras dos superlunas (8 de abril y 7 de mayo), varias lluvias de estrellas, una luna roja (5 de junio) y una luna azul (31 de octubre).





