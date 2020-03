Por ASYA GELMAN | Metro World News

Quienes nacen entre principios del 2010 y mediados de este año se llaman Generación Alfa. Es el primer grupo demográfico de personas nacidas por completo en el siglo XXI. Mark McCrindle, un investigador social de Australia, eligió tal nombre junto a su equipo como resultado de una encuesta pública.

“El 2008, cuando estaba investigando para mi primer libro The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations (El ABC de XYZ: Entendiendo a las generaciones globales), se hizo evidente que una nueva generación estaba a punto de comenzar y no había un nombre para ella. Así que hice una encuesta para preguntar cómo debería llamarse la generación posterior a la Z. Si bien surgieron muchas opciones, la Generación A fue la más mencionada”, le explica a Publimetro.

La idea de usar la primera letra del alfabeto griego era “volver al principio”. Los encuestados afirmaron que veían a esta generación como un nuevo comienzo de la vida, ante el calentamiento y el terrorismo global. Otras propuestas de nombre incluyeron Regeneración, Generación Esperanza, Generación Nueva Era, los Salvadores, Generación Y-not y Nueva Generación.

“La teoría de Strauss y Howe predice que la próxima generación pasará su infancia en un momento de cúspide. Actualmente, estamos viviendo un periodo de crisis por el terrorismo, la recesión global y el cambio climático. Para cuando la Generación Alfa esté avanzando por sus años de formación, estas amenazas, entre otras, podrían haber disminuido. Si eso sucede, esta generación comenzará su vida en una nueva etapa, en una nueva realidad”, afirma McCrindle.

Se cree que esta nueva generación es más diversa que nunca. Los tres principales países en los que nacen son India, China e Indonesia.

“Debido a la ola de inmigración masiva de los últimos cincuenta años, ellos llegarán de su lugar de origen a más países diferentes de lo que hemos visto antes. Creo que serán aún más étnicamente diversos que los millennials”, dice Woody Carlson, profesor de Sociología de la Población en Florida State University (EE.UU.). “Esto significa que los matices de la identidad étnica y las relaciones entre los diferentes grupos étnicos volverán a llamar la atención en la próxima década, quizá dos, tal como sucedió a principios del siglo XX después de una ola de inmigración entre 1880 y 1920. Los problemas étnicos volverán a estar de moda durante muchos años”.

Es más, estas nuevas generaciones tendrán que vivir en un mundo más injusto, según el experto de Florida. “La desigualdad económica dentro de esta nueva generación será mayor que en cualquier otro momento en los últimos 100 años. Habrá pobreza y desventajas cada vez más profundas en algunos lugares, mientras en otros lugares la riqueza y el privilegio se volverán más concentrados y evidentes de lo que hemos visto en muchas generaciones. Podría haber una tendencia a que la desigualdad económica se vincule con la diversidad étnica”, advierte Carlson.

Larga adolescencia

Muchos piensan que la Generación Alfa representa a los hijos de los millennials actuales. Eso no es totalmente cierto, ya que las generaciones genealógicas de padres e hijos se mezclan continuamente, lo que hace que hereden algunos rasgos de sus predecesores, como la dependencia de los dispositivos tecnológicos y la maduración tardía.

“La madurez física se está estableciendo antes, por lo que la adolescencia para ellos comenzará antes. Pero si bien la adolescencia solo como fenómeno físico comienza antes, también se extiende más como maduración psicológica, social, incluso educativa. La etapa de la vida adulta, medida por el matrimonio, los hijos, la hipoteca y la carrera, se está retrasando aún más”, comenta McCrindle.

Y concluye avizorando los próximos años: “Esta Generación Alfa se quedará en la educación por más tiempo, comenzará a ganar su sueldo años más tarde y, por lo tanto, permanecerá en casa de sus padres por más tiempo que antes. El papel de los padres, por lo tanto, abarcará un rango de edad más amplio, con los hijos viviendo en su casa incluso hasta casi los 30 años. La Generación Alfa, sin duda, prolongará esta tendencia”.

Los nombres más comunes en la Generación Alfa

• Niños: Noah, Oliver y William.

• Niñas: Olivia, Ava y Amelia.

“La Generación Alfa comenzó a nacer el 2010, año en el que se lanzó el iPad, se creó Instagram, y ‘aplicación’ fue la palabra del año”. Mark McCrindle, investigador social de Australia.

Cifra

2,74 millones de miembros de la Generación Alfa nacen a nivel mundial cada semana. Serán casi 2 mil millones el año 2025.





