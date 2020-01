Kristin Denise Smart desapareció el 25 de mayo de 1996 cuando asistía a la Universidad Politécnica Estatal de California, Estados Unidos. En la noche de la desaparición, Smart había acudido a la fiesta de cumpleaños de un compañero, horas más tarde, en la madrugada, fue la última vez que se supo de ella. Su caso se cerró el 25 de mayo de 2002, cuando las autoridades la declararon muerta.

Sin embargo, 23 años después, su madre Denise Smart recibió el llamado del FBI para darle noticia sobre el caso que conmocionó al mundo. La agencia federal que se dedicó a buscarla desde un inició anunció que “estuviera preparada”. La mujer, sin entender por qué no podían adelantarle más información, escuchó: “Esto realmente será algo que no espera. Queremos brindarle el soporte que necesita”.

La voz del otro lado del teléfono le daba una luz de esperanza de saber qué pasó realmente con su hija. ¿Finalmente, habían encontrado sus restos? ¿O habría algo más? Si bien no se ha hecho pública la información nueva sobre el caso, los familiares de Kristin Smart tendrán que esperar para saber qué pudo haber sucedido y cuáles son esas novedades que tanto esperó durante más de dos décadas.

Kristin Smart desapareció el 25 de mayo de 1996 cuando asistía a la Universidad Politécnica Estatal de California (Foto: Cortesía/familia Smart)

Por el momento, las recomendaciones del FBI fueron que busquen un portavoz para la familia y que quizá sería conveniente que “se alejaran por un tiempo”. ¿Cuándo pasará todo esto? Denise Smart señaló a los medios que probablemente se conocerá todo inminentemente y estima que eso será dentro de un mes.

¿QUÉ PASÓ CON LA JOVEN UNIVERSITARIA?

Kristin Smart tenía 19 años cuando desapareció a finales de mayo de 1996. Era estudiante de la Universidad Politécnica del Estado de California, y fue vista por última vez aquella madrugada mientras regresaba a su habitación después de una fiesta cerca del campus. Previamente, fue encontrada inconsciente en el césped por dos alumnos, Cheryl Anderson y Tim Davis, que la llevaron al dormitorio ubicado en Santa Lucia Hall. En el camino, Paul Flores se sumó para ayudarla. Este último se convertiría en el principal sospechoso de la desaparición de la adolescente.

Anderson y Davis testificaron que la dejaron en el edificio y retornaron a sus casas. Sin embargo, Paul Flores pudo haber permanecido un tiempo a solas con ella.

La mañana siguiente, una vecina del dormitorio fue quien advirtió de la usencia de la joven, dando aviso a las autoridades. Otros estudiantes, sin embargo, le indicaron a la Policía que en verdad Kristin se había ido a un campamento y que por eso estaba ausente, una práctica común entre los jóvenes en épocas vacacionales; por ello, tardaron en colocarla como persona desaparecida.

Pasaron tres días y no hubo novedades de Kristin Smart. Todo el tiempo que estuvieron sin buscar a la joven determinó que no pudieran encontrarla y, peor aún, que todos estos años no supieran lo que había ocurrido realmente.

Luego de esas 36 horas, los agentes locales interrogaron al estudiante Paul Flores que contó que había dejado a la joven cerca de su dormitorio. Registraron su casa pero no hallaron nada que lo comprometiera, por lo que no fue ni arrestado ni acusado por el caso.

Pasaron tres días y no hubo novedades de ella (Foto: Cortesía/familia Smart)

Si bien Paul Flores parecía tener suficientes testigos como para defenderse de cualquier imputación, para algunos investigadores del caso tiene mucho que ver con la desaparición de la joven.

Por ejemplo, para el periodista Chris Lambert, uno que más conoce el caso, Flores tiene que ver con el secuestro y con la muerte de la víctima. “Creo que Paul Flores es responsable de su muerte, y creo que él sabe dónde se encuentra actualmente. No tengo dudas al respecto", dijo Lambert en una entrevista.

“Hay pruebas circunstanciales tan abrumadoras en este caso. No creo que se hayan centrado en el sospechoso equivocado, y no creo que tuvieran una visión de túnel. Creo que había muchas, muchas cosas que apuntaban a esta persona", señaló el reportero.

¿QUIÉN ES PAUL FLORES?

Paul Flores fue alumno de Arroyo Grande High School, miembro del equipo de fútbol. Llevaba una vida normal, como cualquier joven de California. En sus últimos años de secundaria consiguió un trabajo en Garlands, un lugar de venta de hamburguesas en Grover Beach.

Todo cambió de la noche a la mañana. El 27 de mayo de 1996, dos días después de, supuestamente, haber acompañado a Kristin a su dormitorio, la Policía lo detuvo para interrogarlo. Debió posar para una fotografía formal con un cartel en el que se leía su nombre escrito a mano y la fecha, pero horas más tarde saldría sin ser acusado formalmente. Aunque la imagen no se borrará jamás.

Paul Flores el día de su detención, cuando fue interrogado, el 27 de mayo de 1996, dos días después de la desaparición de Kristin (Foto: Departamento de Policía de Arroyo Grande)





