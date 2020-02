El juez estadounidense que lleva el caso de extradición del expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de corrupción, escuchó este miércoles testimonios de expertos y personal de prisiones sobre su estado mental para sopesar si lo deja salir en libertad.

La de este miércoles fue la primera vista con testigos desde que empezó el juicio de extradición en junio del año pasado, y mientras la defensa trajo a dos profesores universitarios para apoyar la tesis de que Toledo está sufriendo mentalmente, la fiscalía llamó a guardias y responsables de la prisión donde se encuentra.

"Toledo está profundamente deprimido. Está tomando medicación para ello, pero aun así está yendo a peor. Le pregunté si tenía pensamientos suicidas y me respondió que no, pero yo me preocupé", declaró ante el juez el doctor Craig Haney, profesor de psicología en la Universidad de Santa Cruz (California, EE.UU.).

"Está increíblemente nervioso. Hay un deterioro cognitivo por el que su capacidad de pensar y de recordar se están deteriorando", aseguró el doctor, quien se entrevistó con Toledo en dos ocasiones durante su confinamiento carcelario, una el pasado 16 de enero y otra el 28.

No muestra cambios

Por su parte, los dos guardias de prisiones que más interactúan con Toledo en el día a día, Diego Castro y David Bolster, aseguraron que no han notado ningún cambio en la actitud del exmandatario en los últimos tiempos.

Tras la declaración de los testigos, el abogado de Toledo, Graham Archer, recurrió reiteradamente al testimonio del doctor Haney para justificar que el expresidente no puede seguir recluido en las condiciones actuales, un argumento recibido abiertamente con escepticismo por parte del juez, Vince Chhabria.

"Tengo la impresión de que, dentro del hecho de que la cárcel siempre es horrible, Toledo se halla en el régimen más adecuado posible dadas sus circunstancias, puesto que las alternativas serían estar con la población reclusa general o con mucha menos libertad en custodia protegida", apuntó Chhabria.

Fiscal sorprendida

Por su parte, la fiscal Elise Lapunzina dijo estar "sorprendida" de que, pese a hallarse "en las mejores condiciones posibles" de encarcelamiento, Toledo siga teniendo quejas sobre su confinamiento y pidió que se desestime la petición de la defensa.

El expresidente peruano está acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente, y ha pasado los últimos dos años prófugo de la Justicia peruana en EE.UU., donde reside en la localidad de Menlo Park, cerca de San Francisco.

Toledo tiene mañana, jueves, otra vista ante otro juez, Thomas Hixson, quien ha llevado su caso desde el principio, que será estrictamente de procedimiento para el caso de extradición y en la que no está previsto que se tome ninguna decisión relevante.

