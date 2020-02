Washington. [EFE]. Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, calificó este miércoles de “muy productiva” la reunión que sostuvo con el gobernante de EE.UU., Donald Trump.

“En nombre de los venezolanos estamos aquí porque el 5 de enero, el 7 de enero, el 15 de enero logramos resistir a los embates de una dictadura, resistir a lo que fue el intento de tomar el Parlamento por la fuerza”, declaró brevemente Guaidó a los reporteros.

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) se pronunció poco después de visitar la Casa Blanca para su primer encuentro con Trump, cuyo Gobierno fue el primero en reconocerlo en como presidente interino después de que el opositor se proclamara como tal el 23 de enero de 2019 tras invocar la Constitución.

“Estamos insistiendo en todo momento que tenemos el respaldo del mundo, que no es a Juan Guaidó, es a una causa, es a la democracia, es a la libertad, es a la posibilidad de ver un continente definitivamente libre, no permitir refugio a terroristas, no permitir el refugio a narcotraficantes”, agregó.

Guaidó agradeció el “compromiso” de Trump, quien en su tercer discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso expresó su compromiso con la “lucha justa por la libertad” de Venezuela.

“Enfrentamos en Venezuela, como ustedes saben, una dictadura, una dictadura que persigue, que tortura, que secuestra, que amenaza de muerte, que atentó contra el vehículo de los diputados el 15 de enero, que quiere destruir un país. No se lo vamos a permitir”, agregó Guaidó, quien anticipó que las “acciones concretas” contra Maduro se irán anunciando “en su momento”.

“Estamos buscando las acciones, las oportunidades, las herramientas para desarrollar de nuevo un país que lucha”, agregó el dirigente opositor, poco antes de reunirse con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, institución que Guidó consideró un “pilar fundamental para pensar en la Venezuela que viene”.

Moreno indicó por su parte que el BID fue la primera institución multilateral en acompañar y acoger a Guaidó como presidente interino de los venezolanos.

“Nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo, listos para acompañar al presidente Guaidó el día que tengan todos los instrumentos de poder para poder atender a todos los venezolanos”, afirmó Moreno.

Este miércoles, Guaidó llegó al jardín sur de la Casa Blanca en un vehículo negro, acompañado de su delegado para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges.

El Presidente de #EEUU @realDonaldTrump nos ha ratificado que Venezuela cuenta plenamente con su compromiso, determinación y respaldo. Estamos enfocados en reforzar las acciones conjuntas para liberar a nuestro país y proteger a nuestro hemisferio. #AgendaInternacionalWashington pic.twitter.com/VmLqHbg1T3 — Juan Guaidó (@jguaido) February 6, 2020

Trump, vestido con su característica corbata roja, lo recibió bajo un gran toldo blanco para protegerse de la intermitente lluvia y posó con Guaidó durante unos segundos ante las cámaras, antes de dirigirse con él hacia el interior de la Casa Blanca.

Ambos procedieron entonces hacia el Despacho Oval, donde se esperaba que un grupo pequeño de periodistas y cámaras pudiera acceder al inicio de la reunión y escuchar declaraciones de ambos.

Sin embargo, en el último momento, la Casa Blanca decidió cerrar el acceso de los medios a la reunión, algo que desató especulaciones en la sala de prensa sobre la posibilidad de que Trump quisiera evitar las preguntas sobre el voto del Senado en su juicio político.

Guaidó se alojó esta noche en la casa reservada para los invitados oficiales de la Casa Blanca, en la que estaba izada este miércoles una bandera venezolana y que estaba rodeada por fuertes medidas de seguridad.