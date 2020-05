Una joven puertorriqueña contó su experiencia al intentar registrar su “punto controvertible” para recibir el beneficio del desempleo tras la pandemia por el coronavirus COVID-19.

Amarys Annexy Labault colgó una publicación en su cuenta de Facebook, donde cuenta que estuvo casi 20 horas en espera para que le contestaran a las 5:40 de la mañana y siete minutos después le colgaron.

"Después de cientos de llamadas desde las 6:50am, a las 10am mi llamada entró al cuadro del desempleo. Estuve en “hold” 19 horas y 40 minutos. Ayer todo lo que hice fue con mi teléfono cerca, en “speaker” y sin tocarlo mucho. Me despierta una señora a las 5:40 am, gritando buenos días, me imagino que ya acostumbrada a ser la alarma de los que nos acostamos en “hold”. Súper aturdida caigo sentada y le cuento de mi “punto controvertible”, me pide número de seguro social y vuelvo al hold. 7 minutos más tarde, me cuelgan. Inmediatamente me entran unas ganas de gritar y llorar, pero me autoconsuelo porque no me falta nada, tengo comida y tengo techo. ¿Pero al que sí?" (sic.), contó la joven.

El gobierno anunció ayer, miércoles, que aunque hay más de 218 mil reclamaciones elegibles, solo 150 mil ciudadanos están recibiendo los beneficios del desempleo.

De acuerdo con datos en el informe gubernamental hasta la tarde de ayer, se reportaron 151,505 reclamantes recibiendo beneficios al 19 de mayo.

Fuente Publimetro Puerto Rico

