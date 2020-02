Bogotá. [EFE]. Las autoridades hallaron drogas en el bosque de una finca del municipio de Guasca, cercano a Bogotá, que pertenece a la familia del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, informó este jueves la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que unidades de estupefacientes realizaron en la mañana del miércoles un allanamiento en el que inspeccionaron bodegas, pesebreras, oficinas y un bosque, donde “encontraron presuntamente drogas”.

Durante la operación fueron capturadas cuatro personas y hubo explosiones en el bosque, que provocaron un incendio y son investigadas por las autoridades.

Al respecto, la Cancillería señaló que la finca “ha estado en manos de la familia del embajador Fernando Sanclemente Alzate desde hace 44 años y que se ha dedicado en el pasado a la cría de caballos de carrera, lechería y cría de ganado Angus, entre otros”.

Explicó además que en 1987 se constituyó una sociedad con la familia Spiwack tras lo cual quedó “cada una de las familias con el 50 % de la participación sobre la misma”.

“Antes de asumir como embajador, el representante legal de la Sociedad ‘Las Colinas de Guasca Ltda’ era el actual embajador Fernando Sanclemente Alzate. Hoy por hoy, esa representación legal está en cabeza de su hermano, Gilberto Sanclemente Alzate”, añadió la Cancillería.

Según la información, la sociedad “ha entregado en arriendo un globo de terreno de 36 fanegadas de la Finca en cuestión” y aún no ha tenido acceso a los documentos que tienen los “pormenores de la diligencia y en consecuencia no ha podido pronunciarse con los suficientes elementos de juicio sobre el particular”.

“El embajador Fernando Sanclemente Alzate se encuentra en ejercicio de sus funciones desde el pasado 21 de marzo de 2019 y por lo tanto está ajeno de responsabilidades del manejo, participación y/o injerencia del predio propiedad de la sociedad ‘Las Colinas de Guasca Ltda’”, precisó la Cancillería.

Sanclemente también fue director de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) entre 2005 y 2010 y gerente del sistema de transporte público de Bogotá Transmilenio entre 2012 y 2014.