París. [AFP]. El candidato a la alcaldía de París por el partido del presidente de Francia Emmanuel Macron,

, anunció este viernes el retiro de su postulación tras la difusión de un video de carácter sexual, un fuerte golpe para esa agrupación a un mes de las elecciones.

Tras padecer “ataques infames (...) he decidido retirar mi candidatura a la elección municipal parisina”, afirmó Griveaux, en una declaración grabada el viernes por la mañana.

Un sitio de internet difundió la noche del miércoles un video íntimo y mensajes dirigidos a una mujer, afirmando que procedían del exportavoz del gobierno. Poco a poco fueron divulgados en las redes sociales.

“Un sitio de internet y redes sociales han lanzado ataques infames que cuestionan mi vida privada. Mi familia no merece esto”, aseguró Griveaux.

“Durante más de un año, mi familia y yo hemos sido objeto de comentarios difamatorios, mentiras, rumores, ataques anónimos, la revelación de conversaciones privadas robadas y amenazas de muerte”, manifestó.

“Como si esto no fuera suficiente, ayer se alcanzó otro nivel”, dijo Griveaux, añadiendo que no estaba dispuesto a exponer más a su familia. “Esto está yendo demasiado lejos”.

El polémico artista ruso, Piotr Pavlenski, famoso por impactantes performances de protesta contra el poder, dijo haber publicado el video que incrimina a Griveaux.

“Afirma haber recibido este video de una ‘fuente’ que tuvo una relación consentida con Benjamin Griveaux”, escribió en su sitio web el diario Libération, que habló el jueves por la noche con el artista ruso refugiado en Francia.

‘Amenaza a la democracia’

Pavlenski explicó que filtró el video para “denunciar la hipocresía” de Griveaux, que “dice que quiere ser el alcalde de las familias y cita siempre como ejemplo a su mujer y niños, pero hace todo el contrario”.

De 42 años, Griveaux es considerado como un político cercano al presidente francés. Ayudó a Macron a fundar su partido La República en Marcha (LREM) con el que ganó las elecciones presidenciales en 2017.

Griveaux indicó a la AFP que se reunió el jueves por la noche con el presidente francés que, según él, le dijo que le apoyaría “cualquiera” que fuera su decisión.

Las últimas encuestas lo mostraban rezagado en el tercer lugar para las elecciones municipales, detrás de la actual alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, y la candidata conservadora Rachida Dati.

“Pase lo que pase” habrá una lista de LREM en las elecciones municipales, indicó la diputada Olivia Grégoire, una de las portavoces de Griveaux.

La vocera indicó que el Griveaux tomó solo la decisión de retirar su candidatura a la alcaldía de París después de la difusión en internet de videos íntimos. “Nadie lo obligó”, aseguró Grégoire.

Varios candidatos a la alcaldía de París y políticos de todos los horizontes condenaron el viernes la difusión del video íntimo de Griveaux y denunciaron un método “indigno” y una “amenaza para la democracia” en Francia.

“El ataque indigno que (Griveaux) está sufriendo es una seria amenaza para nuestra democracia”, tuiteó el candidato disidente de LREM a la alcaldía de París, Cédric Villani.

La alcaldesa Hidalgo, candidata a la reelección, pidió “respeto a la intimidad y a las personas”.

“No hay nada ilegal en lo que se ha revelado hasta ahora sobre Benjamin Griveaux. Su intimidad no debe hacerse pública. En la batalla política, no todo debe ser permitido. Este clima es preocupante desde el punto de vista democrático”, declaró la diputada de izquierda radical Clémentine Autain.

Griveaux tiene tres hijos con la abogada Julia Minkowski.

Las elecciones a la alcaldía de París están previstas para el 15 de marzo la primera vuelta, y una semana después la segunda ronda.





