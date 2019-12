Fresno. La policía se encuentra investigando por qué una adolescente de 17 años saltó una cerca, robó un avión y lo chocó en el Aeropuerto Internacional Fresno Yosemite de California, Estados Unidos.

La menor fue detenida por presuntamente robar un King Air 200, un pequeño avión privado. Según CNN, el incidente se dio este miércoles en la mañana cuando la joven tomó el avión, nunca despegó, avanzó y chocó contra un muro dejando algunos daños en la parte frontal del vehículo.

La policía del Fresno señaló que llegó hasta donde se encontraba la joven, la cual estaba sentada dentro de la cabina con los auriculares puestos. Así lo señaló Drew Bessinger, jefe de la policía del aeropuerto en una conferencia de prensa.

En un comunicado de prensa del aeropuerto se afirma que la menor parecía desorientada y no cooperó cuando fue detenida. “Ningún pasajero comercial o aerolínea comercial estuvo en riesgo en este incidente y no hubo impacto en las operaciones del aeropuerto. El motivo aún está bajo investigación, pero no hay indicios de ningún vínculo de terrorismo doméstico”, reza el comunicado.

La menor podría ser ingresada a la sala juvenil.

