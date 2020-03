Quanzhen Yu es el nombre de un joven de 20 años, nacido en China y residente peruano hace más de 15 años. Como muchos otros jóvenes, Martín (como le dicen en Perú) se encuentra varado en Estados Unidos, pero su situación es aún peor.

Martín estudió primaria, secundaria y ahora está en la Universidad de Lima. Con sus amigos decidió este verano sumarse al programa de Work & Travel y viajar a Utah (Estados Unidos) para trabajar durante el verano.

Cuando la pandemia del coronavirus explotó, a Martín y sus amigos les cortaron el contrato el 16 de marzo. Se quedaron literalmente en la calle con el poco dinero que habían podido ahorrar. Se enteraron que en Miami estaban planificando vuelos humanitarios al Perú y daban apoyo así que decidieron moverse de Utah.

“Al llegar a Miami, a mis amigos que eran peruanos sí les dieron alojamiento y comida. Pero a mí se me negó, porque el cónsul al ver mi pasaporte que era chino, no me quiso ayudar. Le expliqué que tengo carnet de extranjería y tengo toda mi vida en Perú, y le dije que en verdad necesito un lugar porque ya no me quedaba ningún otro. Igualmente me lo negaron”, explica Quanzhen a Publimetro.

Con los ahorros acabados, Martín se encuentra en una situación crítica. Su familia está preocupada y trata de ayudarlo, pero no ha sido fácil. Gracias a unos amigos, pudo conseguir alojamiento por unos días.

“Estoy en urgencia y necesidad de cuaquier cosa. He escuchado que también hay vuelos, pero no sé si será posible regresar a Perú, toda mi familia está allí, y es el único lugar al que puedo llamar hogar”, dice Martín en un video de Instagram.

Volverá a intentar con el consulado peruano, pero no tiene mucha fe. Tampoco con los vuelos humanitarios. “No me brindaron ninguna información sobre los vuelos. Ahora los vuelos humanitarios son para peruanos y la embajada de Perú me dijo que es solo para peruanos, y me consideran que yo no soy un peruano, me dijeron que aunque estudie allá o tenga mi vida allá no soy un peruano. Y dudo que me dejen subir al avión”.





