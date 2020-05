Una abuela de 84 años en Massachusetts, Estados Unidos, festejó su triunfo sobre el nuevo coronavirus con un baile a su salida de la unidad de pacientes COVID-19 del centro asistencial St. Joseph Manor, informó WCVB Channel 5 Boston.

Patricia Joyce, una octogenaria residente de la localidad de Brockton, venció al temible virus junto a otros compañeros el pasado 12 de mayo y pudo volver a instalarse en su habitación en el asilo en medio de vítores y aplausos.

No obstante, “Pat” no quiso simplemente caminar de vuelta al ala donde habita, sino que decidió ayudarse de su andadera para moverse al ritmo de la canción “Celebration” de Kool & the Gang para celebrar con alegría su victoria.

Las visitas para los residentes de este centro fueron restringidas desde marzo, por lo que Joyce solo podía ver a sus familiares a través de una ventana que permanecía cerrada para prevenir la expansión de la enfermedad.

No obstante, a pesar de las medidas, en abril comenzó a sentirse mal y los resultados angustiaron terriblemente a su familia: se había infectado con coronavirus.

"Piensas lo peor y tratas de prepararte para ello", expresó Steven Joyce, uno de sus cinco hijos, al medio. "Fueron tres o cuatro días de tiempos realmente aterradores", confesó.

Ante el diagnóstico, la abuela de siete tuvo que ser confinada en la unidad para pacientes positivos por covid-19 y, afortunadamente, tras dos semanas de cuidados, se recuperó.

“Nos sentimos bendecidos. Es como ganarse la lotería”, dijo Steven al canal de televisión.

Después de que se popularizara por su danza, Patricia habló con el medio local sobre sus destrezas para el baile y aseguró que simplemente le era “natural”.

