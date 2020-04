La aparición del coronavirus ha causado una revolución inaudita en los países del planeta, aunque hay gobiernos que han tardado demasiado en tomar medidas e incluso existen los que solo han tomado medidas tibias.

A cifras de este miércoles 8 de abril proporcionadas por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene 402.923 infectados por coronavirus, con 13.007 fallecidos. El país norteamericano es de lejos el principal foco infeccioso del mundo y está muy cerca de colocarse como líder en cantidad de muertos. Italia cuenta 17.669 y España 14.673 decesos.

¿Tienen relación estas cifras con la respuesta tardía que ha tenido el gobierno de Donald Trump frente al coronavirus? Lo más seguro es que sí. Es más, como gobierno federal, Estados Unidos no ha ordenado el confinamiento general del país y el cierre de fronteras. Los gobernadores de estos estados han impuesto cuarentena por su cuenta: California, Nueva York, Alaska, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nueva Jersey, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Ohio, Oregon, Rhode Island, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia y Wisconsin.

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, hoy infectado con el coronavirus e internado en cuidados intensivos, no ha decretado cuarentena, pero decidió cerrar las escuelas, los centros de entretenimientos y restringir las reuniones masivas, siendo el último gobernante europeo en reaccionar.

Con 61.455 casos de coronavirus y 7.109 muertos, según la Universidad Johns Hopkins, los británicos cabalgan al top 5 de los países más golpeados por la pandemia. En este momento, marchan en el octavo lugar, detrás de China e Irán.

Frenar el libre tránsito es la principal medida adoptada en los países del mundo para frenar el coronavirus. (Foto: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

En Latinoamérica, México y Brasil se han mostrado reacios a mostrar rigidez para actuar contra el coronavirus. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aparece en público sin mascarilla, asegurando que no es necesario cerrar fronteras e incluso animó a sus compatriotas a que salgan a las calles a divertirse.

Luego, AMLO dio marcha atrás y en este momento, México está en plena emergencia sanitaria, con lo cual se restringió la movilidad a actividades esenciales. Además, se ha hecho un énfasis en el continuo lavado de manos, el quedarse en casa y mantener distancia con otras personas.

México cuenta con 2.785 casos de COVID-19 y 141 fallecidos. Cifras relativamente bajas.

Brasil, que es presidido por el controvertido Jair Bolsonaro, tiene una postura similar a la de Estados Unidos: no confinamiento, no cierre de fronteras. Sin embargo, algunos estados, como Sao Paulo y Río de Janeiro, decidieron optar por el aislamiento social para frenar el avance del coronavirus.

Con 14.347 casos y 719 muertos, Brasil está dentro del top 15 de países con mayor cantidad de contagios.

Bolsonaro ha tenido un público desacuerdo con varios de sus ministros, incluido el de Salud. Es más, el mandatario de Brasil ha cuestionado las medidas de los gobernadores de imponer medidas restrictivas en sus estados, señalando que ellas son atribuciones que dependen del gobierno central.

