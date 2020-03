El periodista deportivo Kike Mateu converso con el medio Telemundo Las Vegas y contó parte del proceso que siguió desde que dio positivo en los exámenes para detectar el coronavirus.

Mateu señaló que se contagió cuando estuvo en Italia cubriendo el partido entre el Atalanta vs. Valencia, de la Champions League, que se desarrolló en el Estadio San Siro [Giuseppe Meazza], en Milán.

Desde entonces, el periodista se encuentra aislado para evitar que contagie a más personas.

“Estoy aislado, cada visita médica que tengo, parece que vienen a verme los astronautas y están pisando la luna [por la vestimenta]”, señaló.

Explicando el coronavirus desde su perspectiva, Mateu precisa que lo que tiene es “un resfriado que es muy contagioso; si alguien se acercara a mí, probablemente acabaría contagiado”.

“El tratamiento que se me está dando es el tratamiento paliativo de la fiebre que nos damos a nosotros mismos cada vez que tenemos un resfriado”, agrega.

Respecto a su evolución y su estado de salud, el periodista asegura que se encuentra “bastante bien como para tener desde el pasado miércoles el coronavirus”.

“Yo creo que está bien que alguien que tenga la ‘suerte’ de ser infectado pueda contar a la gente que tampoco pasa gran cosa, que hay que estar tranquilo; y, que si alguien coge el coronavirus, pues tendrá que estar en casa confinado, o tendrá que estar en el hospital hasta que se recupere”, precisa llamando a no caer en el temor descontrolado.

“Salvo que sea un organismo de riesgo, y estos no deberían preocuparse del coronavirus, si no que de cualquier enfermedad en invierno, la gente con un organismo normal no tiene de que preocuparse”, finaliza.





LEE TAMBIÉN

● Universitario: intentaron tomar el Monumental esta madrugada

● Javier Pérez de Cuellar: así informó la prensa mundial sobre su muerte

● Leonardo DiCaprio ayudó a turista perdido en Nueva York

● EsSalud realizó exitosa cirugía de próstata a Miguelito Barraza

● Fiscal paraguayo dio detalle sobre el caso de Ronaldinho