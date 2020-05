La pandemia del coronavirus ha dejado una profunda huella en la enfermera Susan Yowell, de 64 años, quien trabajó en primera línea contra el letal virus en un hospital de Brooklyn, Nueva York, y quedó impactada pese a sus 40 años de experiencia en labores médicas.

Yowell originaria de Nevada, trabajó un mes en el hospital Maimonides Medical Center tras escuchar el pedido de ayuda que emitió el Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a todos los profesionales del sector médico del país.

La enfermera, ya de regreso a su hogar, conversó con el medio Las Vegas Review-Journal y afirmó que “todo el mundo trata de describirlo [la experiencia de la lucha contra el coronavirus], pero después de 40 años en enfermería, fue mil veces peor de lo que esperaba”.

Fue "indescriptible entrar y saber que tenía cuatro pacientes” desde su primer día en el Maimonides Medical Center, contó Yowell. "Cuando llegué, las otras enfermeras dijeron que parecía una zona de guerra".

No es la primera vez que Yowell se enfrenta a situaciones críticas. La enfermera viajó a Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre, y trató a varios pacientes en el Mount Sinai Beth Israel, en Manhattan; y también estuvo presente durante la epidemia de ébola que se registró en Estados Unidos en 2014.

En el caso del coronavirus, lo más abrumador para Yowell fue el “gran número de pacientes” y presenciar el fallecimiento de personas con diversas edades, incluyendo algunos de 30 y 40 años.

"Muchas noches, fui a casa y lloré", agrega. "Sé que hice lo mejor que pude, pero realmente sentí que no lo hice porque aun así mucha gente murió".

La enfermera, ahora desde su hogar, se encuentra preparándose para un potencial trastorno de estrés postraumático, afección que le advirtieron que podría sufrir tras trabajar en una unidad de cuidados intensivos durante semanas.

“Psicológicamente, creo que definitivamente me afectará”, dijo Yowell al medio estadounidense. “El primer día que me quedé en Nueva York, no pude dormir. Sabía que había otras enfermeras trabajando después de que me fui, pero era todo lo que podía pensar”.

LEE TAMBIÉN

● El 82% aprueba gestión de Martín Vizcarra, según Pulso Perú

● Reino Unido ya supera a Italia en muertos por coronavirus

● Comerciantes derribaron rejas para ingresar al Gran Mercado Mayorista

● Murió Juan Carlos Ferrando a los 69 años, informó Carlos Bruce

● Policía reportado como desaparecido está en Cajamarca con su familia