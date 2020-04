En México continúan aumentando las muertes a causa del coronavirus; sin embargo, aún se registran más feminicidios que fallecimientos de mujeres por Covid-19, situación que sigue siendo alarmante para el país.

Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, reconoció la alarmante cifra. "La mujer no está muriendo por el contagio, sino por lo que estamos viviendo durante la cuarentena todas las familias en esta contingencia".

Del 28 de febrero, -que fue cuando se reportó el primer caso en México de coronavirus– hasta el día de ayer, 15 de abril, se registraron 449 fallecimientos, el 42% son mujeres; es decir, 188. Mientras que al día hay al menos, 10 feminicidios.

Entonces, en 48 días, en México han perdido la vida 188 mujeres a causa de Covid-19. Mientras que, las víctimas por feminicidio serían alrededor de 480.

Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres aseguró que la seguridad a favor de la mujer, se ha fortalecido durante esta cuarentena, con el fin de evitar maltratos y muertes, aunque, lamentablemente, aún existe el miedo a no denunciar, pues el 68% piensa que es algo sin importancia; el 34% considera que no le afecta; el 19% tiene miedo a las consecuencias; el 14% por venganza; el 11% piensa que no le creerán y el 9% no sabe donde denunciar.

