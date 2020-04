Era miércoles 11 de marzo y las noticias sobre coronavirus ya tomaban las primeras planas de los diarios del mundo. La pandemia atacaba en China y empezaba a asustar en Europa. Pero en Cataluña aún no se tomaba real conciencia del problema. Por lo menos no todos. Ese día se reportaron 181 casos y 4 muertos en la región española. En esos días, aún se podía salir libremente por las calles sin mascarillas. Ha pasado un mes, pero parecen años.

Ese miércoles fue un día de trabajo normal en la oficina para Valerie Dinev, comunicadora peruana que trabajó hace unos años en el diario Publimetro y que desde 2016 radica en España. Había pedido vacaciones el jueves 12 y viernes 13, por lo que esa noche salió con un grupo de amigos a un bar. Recuerda que dos de ellos estaban con gripe, pero no le dio mayor importancia.

“El viernes 13 de marzo recuerdo que el presidente Pedro Sánchez salió a decir que desde el 14 de marzo se implementaba el confinamiento general. Fue ese sábado que empecé a sentir los síntomas”, recuerda Valerie. Malestar de cuerpo y escalofríos. Por la noche empezó la fiebre.

Lo siguiente fue llamar al número de emergencia de la Seguridad Social, sistema de salud pública de España. Pero como no tenía tos, le pedían que cumpla la cuarentena en casa tomando paracetamol. Sin embargo, a la fiebre y malestar se le sumaron las náuseas, vómitos y malestar de estómago. Otro de los síntomas del coronavirus, de los que se habla poco dice Valerie, es la pérdida temporal del olfato y el gusto.

“Después de 10 días de fiebre, llamo a mi seguro privado y me mandaron una ambulancia, porque ya tenía más de un día sin tolerar alimentos. En Urgencias me hicieron todos los análisis descartando varios virus. Al segundo día me hicieron el hisopado que salió positivo. Me diagnosticaron neumonía por COVID-19”, cuenta Dinev.

Pasó una semana en el Centro Médico Teknon. Gracias a la llamada de un amigo, el consulado de Perú estuvo pendiente de su salud. Pero, ¿cómo se sobrelleva una enfermedad así a miles de kilómetros de casa con la familia en Perú? “El 26 de marzo fue cumpleaños de mi abuela y el 27 de marzo de mi papá y en las videollamadas ellos se quebraban, sobre todo porque estaba aquí sola. Sentía miedo, se teme a lo desconocido", explica la periodista de 32 años.

Al sétimo día, finalizado el tratamiento y ya sin síntomas le dieron el alta médica. La indicación era cumplir aislamiento estricto por dos semanas, abundante agua con jabón, cambiar de sábanas y ventilar las habitaciones. Valerie tiene una roommate peruana con la que toman todas las precauciones para evitar su contagio.

“Como paciente de COVID-19 le pido a las personas en Perú que se queden en casa. Es la única manera. Aunque las noticias que llegan a España es que Vizcarra es uno de los presidentes que más rápido ha reaccionado en Latinoamérica”, dice con algo de nostalgia por su país.

Por estos días, Valerie cumple la cuarentena y luego regresará a la empresa mediante teletrabajo. Gracias a la seguridad social que la declaró en baja médica, le pagaron el 75% de su sueldo por contraer el coronavirus. Eso le permite recuperar la salud con tranquilidad.

“Siento que esto es como una película y logré pasar lo peor. Al médico que me atendió, le digo que ahora soy inmune al coronavirus. Ahora soy Goku”, bromea.





