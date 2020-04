Por Miguel Velázquez - Metro World News

¿Qué pasa en Guayaquil?

Es una situación difícil. Al inicio podría pensar que las cosas se escaparon de las manos. La gente no tomó conciencia de la gravedad que podía tener esta enfermedad. Lógicamente, tomarlo a la ligera desembocó en este tipo de cosas. Todos hemos visto en los medios las imágenes y videos de los fallecidos en las calles y en las casas. Muchas cosas son verdad y otras son falsas. Lo cierto es que se salió de las manos el control de los cadáveres en esta ciudad.

¿Qué fue lo que desató esta crisis?

Guayaquil prohibió el retiro de cadáveres, inicialmente por el miedo a que estén infectados de COVID-19. Había que hacerles los exámenes para definir si tenían el virus y llevar un tratamiento especial para ser trasladados, analizados y después enterrados o cremados. A esto se sumaron los muertos por otras causas. Estos casos tampoco pudieron ser trasladados porque no existía un protocolo que avale su transporte sin antes identificar si eran víctimas de coronavirus o murieron por otra causa. El gobierno se demoró mucho en este proceso, lo que ocasionó que su traslado se retrase. Recientemente, el gobierno de Lenín Moreno confirmó que antes se hacía una recolección de 30 fallecidos diarios, no solo de COVID-19, sino de todas las enfermedades. Ahora se hace la recolección de 150 cuerpos diarios. El no tener ese protocolo ocasionó que muchos fallecidos no fueran transportados desde sus casas. Además, con la cuarentena, la gente no podía salir.

¿Esto incrementó el costo de los servicios funerarios?

No han aumentado. Es más, el gobierno está cubriendo este gasto para la gente que no tiene recursos. Y las empresas aseguradoras están cumpliendo su responsabilidad en otros casos puntuales. Ahora que la lupa está sobre los servicios funerarios, si se llegara a detectar sobrecostos, existe la orden de ejercer inmediatamente acciones penales porque están atentando contra la humanidad. Los responsables irán directamente a la cárcel.

¿Y en el resto del país, cuál es la situación?

Vivimos dos realidades. La que se vive en Guayaquil, y la que vive el resto del país. Al inicio de esta pandemia se tomaron medidas distintas en Quito que fueron mejor acatadas. Al igual que en el resto del país, los casos son mínimos. La provincia de Guayas (cuya capital es Guayaquil) concentra el 75% de casos, eso es otra realidad. La gente no tomó conciencia. El Ejecutivo ha pedido medidas más estrictas. La gente realmente no entiende que debe acatar el toque de queda. Hay algo de aceptación en Guayas, pero no son todos. Por eso vemos ese desborde.

Cifra

2.243 contagios concentra la provincia de Guayas. En todo Ecuador, ya se han confirmado más de 3.600 casos de COVID-19.

LEE TAMBIÉN

● La Victoria: detienen a mujer que agredió a autoridades

● Chibolín se disculpa por dar receta de “brebaje” que cura el COVID-19

● La importancia de dormir bien en cuarentena | Vanna Pedraglio

● Madre de Pep Guardiola murió a los 82 años por coronavirus

● ¿Cómo cortarse el cabello skinfade uno mismo durante cuarentena?

-