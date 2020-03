El mundo está en emergencia sanitaria a causa del coronavirus. En varios países ya se ha ordenado el aislamiento social, confinamiento, o cuarentena. Distintos nombres, pero una sola consigna: evitar salir a las calles para reducir los casos del COVID-19.

Luis Novaresio (55), abogado y periodista argentino, puso los puntos sobre las íes en el aislamiento social para evitar la propagación del coronavirus y quienes no lo cumplen. En su columna de la web Infobae llamó “hijos de puta” a quienes incumplen la norma.

Novaresio comenta que son cientos los argentinos que buscan lugares de relajo para disfrutar del fin de semana cuando Argentina está en cuarentena. "No son necios. No alcanza. Son hijos de puta".

Y explica: “El necio es terco, porfiado, no sabe y se resiste a saber lo que debería saber. (...) No pudo ver lo que no se mostró del todo. No sé. Algo ajeno le impidió tomar nota. El hijo de puta es un doloso actor del mal con alta probabilidad de disfrute por ese mismo mal cometido”.

“La crisis del coronavirus será, con toda chance, la peor crisis sanitaria del hombre desde que puede contar su historia. (...) Todos estamos presos del miedo por la incertidumbre y del estrés que nos permite ponernos alertas para hacer lo que debamos hacer para no sufrir”, indica.

Más adelante, Novaresio señala en su columna que quienes salen con su familia para irse a la costa “desobedeciendo la indicación de la única vacuna que tenemos al respecto, es un consumado hijo de puta. La vacuna prescribe: quedate en casa. Todos lo sabemos. Todos conocemos que es lo único y vital que podemos hacer. ¿Y te vas a la costa?”.









