La actriz y modelo Charlize Theron habló sobre la tragedia que marcó su vida cuando apenas tenía 15 años. La exitosa artista de Hollywood sorprendió al público al confesar que su madre, quien era víctima de maltratos, tuvo que dispar y matar a su padre en defensa propia.

En una conmovedora entrevista con la cadena estadounidense Nacional Public Radio, la actriz de 44 años reveló detalles de la noche de junio de 1991 en la que su madre se vio obligada a dispararle a su papá para evitar una tragedia.

Gerda, la madre de la actriz, mató a su esposo Charles en defensa propia en 1991, cuando vivían en Sudáfrica. En aquel entonces Charlize tenía 15 años y lo presenció todo.

“Mi padre estaba tan borracho que no debería siquiera haber tenido fuerzas para caminar cuando entró en la casa con una pistola”, rememoró Theron en una entrevista publicada este lunes.

“Mi madre y yo estábamos en mi habitación inclinándonos sobre la puerta desde dentro para que no pudiera entrar. Él dio un paso atrás y disparó a través de la puerta tres veces”, agregó la ganadora de un Oscar, que aclaró que ninguno de los proyectiles las impactó, “lo cual fue simplemente un milagro”.

Para salvar a Charlize Theron, que entonces tenía 15 años, su madre, Gerda, “en defensa propia, acabó con la amenaza”, explicó la protagonista de “Monster”, que señaló no estar “avergonzada” de hablar de ello.

VIOLENCIA FAMILIAR

Ese dramático momento ha dejado su huella en la ganadora del premio Oscar. “La violencia familiar, ese tipo de violencia que pasa dentro de la familia, es [un testimonio] que comparto con mucha gente", dice Theron, quien espera ayudar a crear conciencia sobre este mal y ayudar a las víctimas de violencia doméstica.

Además, enfatizó en que este suceso no la avergüenza y le parece importante conversar de las cosas que pasaron. “Creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en este tipo de situaciones. Para mí esta historia siempre la he relacionado con lo que significa crecer con adictos y lo que eso le provoca a una persona”, aseguró.

La exitosa actriz creció en una granja cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, con su madre, Gerda, y su padre, Charles.

Theron describió a su padre como “un hombre muy enfermo” y relató que vivir con un alcohólico es una “situación bastante desesperada”.

“La imprevisibilidad del día a día cuando convives con un adicto se hace habitual y de alguna forma se incrusta en tu cuerpo para el resto de tu vida, mucho más que solo un evento que sucedió una noche”. explicó.

La actriz ha logrado superar este trauma familiar y hoy vive una vida plena como profesional y como madre. Charlize siempre ha mostrado su admiración por Gerda, a quien define como una mujer fuerte y valiente.

“Ella ha sido quien siempre me ha dicho que fuera valiente, no sé quién podría haber llegado a ser sin ella y sin sus palabras. Es una inspiración en mi vida”, declaró.

Hoy acepta que su familia “era absolutamente poco sana", sin embargo en ocasiones en el pasado, decía que su padre había muerto en un accidente, porque le costaba hablar de ese tema. Su madre fue absuelta de todos los cargos al demostrarse que actuó en defensa propia.

La actriz reconoce la valentía de su madre, por lograr rescatarlas del infierno que padecían y vive totalmente agradecida con ella. Hoy su madre la acompaña a alfombras rojas como la de los premios Oscars y es su gran confidente.