Una actriz y modelo de Polonia llamada Aleksandra Prykowska vivió momentos de terror luego de que Logan, la mascota que ella había adoptado a principios de este año, la atacara brutalmente desfigurando su rostro.

“Tuve un accidente y tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida... Se volvió loco”, cuenta la mujer en su cuenta de Instagram que también fue el rostro de la marca L’Oreal en 2015.

La historia ha generado un gran debate dentro del refugio del que fue recogido Logan, debido a que la actriz cuestionó si el can tendrá un historial para la siguiente familia que decida adoptarlo. Esto luego de que ella lo devolviera porque empezó “a tener miedo” por su mascota.

“No quiero escribir sobre los detalles ahora, porque es muy importante para mí proteger lo que me queda. No estoy escribiendo para molestarte. Estoy viva y sana. Simplemente no puedo trabajar en el estado en el que estoy. Pero espero que esto cambie pronto, y esta experiencia extremadamente difícil sea algo que me sirva. Aún no sé por qué. Hay situaciones en la vida que nos cambian para siempre. Espero volver mucho mejor”, dijo Aleksandra Prykowska en un primer momento para justificar su breve salida de la serie en la que actúa, antes de contar los escabrosos detalles del ataque.

Brutal ataque

La actriz polaca contó al medio Plejada, según cita Clarín de Argentina, cómo ocurrió el ataque por parte de su perro.

Prykowska señala que los primeros días fueron normales, pero con el transcurrir del tiempo, ella pudo notar actitudes muy agresivas por parte de su mascota, pero esta no era la primera vez. Según indicó la mujer polaca, Logan ya había atacado a la hija de su vecino y a la esposa de su dueño anterior.

Además de otros episodios de violencia que ella sufrió antes de que el perro le desfigurara el rostro. Aquel día, Prykowska se salvó de perder uno de sus ojos producto del ataque.

“Logan se volvió hacia mí y sin previo aviso, como antes, me atacó dos veces, mordiéndome en la cara. En el espejo vi mi ojo empapado en sangre. Pensé que lo había perdido. Resultó que había rasgado la mitad del párpado inferior”.

Tras este brutal ataque, Aleksandra Prykowska casi pierde un ojo.

Luego del ataque, la actriz indica que notó una actitud extraña en el perro.

“Vi que el perro comenzó a comportarse de manera diferente. Después de este evento estaba tenso, no siguió mis órdenes. Traté de no mostrar miedo, pero vivo sola y empecé a tener miedo”.

Entonces, lo devolvió.

Antecedentes caninos

Aleksandra Prykowska tiene miedo. Ella contó en la entrevista que tuvo con el medio Plejada, que el refugio de donde ella rescató a Logan ocultaron información respecto a sus antecedentes agresivos.

“Tengo miedo de que otra persona pueda resultar herida porque Logan me destruyó la cara, me mordió varias veces y no fue solo a mí. Él tenía un pasado problemático y padecía cáncer. Me gustaría encontrar un especialista en comportamiento que lo cuide. No puedes ocultar hechos tan importantes sobre el pasado de Logan. Es un gran perro, pero necesita atención profesional especial”, declaró.

Por su parte, el refugio señaló que la actriz quiso a Logan desde el primer momento, pese a la “historia difícil” que tenía el perro y que sí fue informada sobre ello.

“Ella quiso a Logan desde el primer momento, se trata de un perro con una historia difícil que una vez mordió a uno de sus dueños en la cara. Durante más de un año de la estadía de Logan en el refugio, ocurrieron dos situaciones que podrían haber terminado en una mordida, si no hubiera sido por la actitud correcta de los voluntarios. En ambos casos, las personas se apiñaban a su lado y él se sentía amenazado sin escapatoria. La Sra. Aleksandra fue informada sobre esto. Ya en la primera caminata, los voluntarios presentaron al candidato a su dueña y le informaron todo lo que sabíamos sobre este perro. Hemos descrito a fondo cada una de estas situaciones. Tuvimos un momento filmado de llevar a Logan al refugio: la Sra. Aleksandra vio estas imágenes. En la entrevista inicial parecía que ella no sabía cómo trabajar con perros, pero nada la desanimó: Para ella era El perro, un vínculo secreto, química...”, indicó el refugio.

Además de esta declaración, el refugio contó qué habría provocado la reacción violenta de Logan. Según señalan, esta habría sido provocada debido a que la actriz expuso a su mascota a situaciones muy estresantes cuando este estaba recuperándose de la extirpación de un tumor en su espalda.

“La señora decidió ir con Logan a caminar. Estaba lloviendo. El perro no quería ir, su espalda todavía no estaba curada después de que se le había extirpado un tumor, por lo que la lluvia podría causarle molestias. Ella ignoró esa primera señal y, a pesar de su reticencia, llevó a Logan a dar un largo paseo. Después de regresar con un amigo, decidió secar al perro con una toalla. Ambos se sentaron a su lado, aunque explicamos muchas veces que Logan no se sentía bien arrinconado”.

Otro factor que señala el refugio, habría provocado la reacción violenta del animal, fue cuando esta intentó secarle el pelaje con un secador de cabello.

“A pesar de la incomodidad, no mordió al ser limpiado. Pero ellos continuaron sometiendo al animal a situaciones incómodas: secarlo con una toalla no fue suficiente y la mujer decidió secar al perro (ya asustado) con un secador de pelo. Ella admitió que vio que Logan tenía miedo. A pesar de todo esto, no los mordió sin olvidar que Logan tenía heridas postoperatorias sin cicatrizar. Ella desenchufó la secadora y cuando se agachó a su lado, el perro se volvió hacia ella y atacó. Es obvio: atacó en defensa propia después de una situación estresante a largo plazo y después de que una secadora tratara sus heridas postoperatorias. Según Aleksandra, cuando Logan mordió, ella ‘no le hizo nada’. Esto no requiere comentarios”, concluye el refugio.

