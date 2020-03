Ante la inmovilización social obligatoria (toque de queda) dispuesto por el Ejecutivo, el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima dieron a conocer sus nuevos horarios de atenciones para que los usuarios no se vean perjudicados por la medida dispuesta por el Gobierno contra la propagación del coronavirus (COVID-19) en el Perú.

De acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima, los servicios troncales y rutas alimentadoras del Metropolitano funcionarán desde las 05:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en sus recorridos habituales.

La comuna detalló que las puertas de las estaciones y terminales serán cerradas por el personal de campo a las 8.00 p.m. para controlar el flujo de los pasajeros.

¡Atención! El Gobierno Central dicta nuevas medidas para el transporte público y así evitar la propagación del #coronavirus. Más información aquí: pic.twitter.com/53tFhpcv2r — Metropolitano (@MetropolitanoPT) March 19, 2020

En tanto, la Línea 1 del Metro de Lima señaló que atenderán de lunes a viernes de 05:30 a.m. a 8:00 p.m. (hasta nueva disposición). En tanto, los sábados y domingos serán 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Asimismo, la Oficina de Atención al Pasajero ubicada en la Estación Cabitos atenderá de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Para consultas sobre el servicio que se viene brindando, llamar gratuitamente a la Central de Atención Telefónica (CAT) al 0800-111-21 en los horarios de atención de servicio. Para más información sobre los horarios del servicio visitar la web www.lineauno.pe o descargar el aplicativo LÍNEA 1.

Ambos transportes instaron a los usuarios a mantener la distancia mínima de un metro al momento de abordar la unidad. Además, permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19.

Según informó esta tarde Martín Vizcarra, actualmente se han confirmado 234 casos de coronavirus en el Perú de un total de 3.841 personas evaluadas. De ellas, 19 permanecen hospitalizadas y 7 en cuidados intensivos.