Yehude Simon Valcárcel, hijo del exgobernador regional de Lambayeque Yehude Simon, pidió que se investiguen las declaraciones que brindó ante la fiscalía el exgerente del proyecto Olmos en las cuales dijo que recibió entre 90 y 100 mil dólares de Jorge Barata por encargo de Simon Munaro.

“Tenemos que ir un poco más allá de estas noticias y que, por supuesto, no negamos. Dan cuenta y muestran algo sospechoso [...] Consideren lo que dice este señor Salazar. Investíguenlo, investiguen a mi padre. No digo que desmentimos o que (Salazar) esté mintiendo”, señaló Simon Valcárcel en declaraciones a RPP.

Pablo Enrique Salazar Torres, exgerente del proyecto Olmos que fue detenido en la misma operación en la cual la policía intervino a Yehude Simon Munaro, confesó ante el Ministerio Público que el exgobernador de Lambayeque le pidió contactar a Jorge Barata para pedir aportes para la campaña de reelección del 2006.

“Quiero señalar que sí recibí dinero para la campaña de Yehude Simon, fue entre [...] US$90.000 y [...] US$100.000, fue en varias armadas, y recién por los medios me enteré de que el señor Javier Málaga Cochella también recibió dinero. Ese dinero me lo entregó el señor Jorge Barata, no sé si fueron tres o cuatro veces, siempre me lo daba en una cajita negra de cartón”, mencionó en la declaración difundida por El Comercio.

“El señor Salazar ha declarado que mi padre fue quien recibió directamente dinero de Barata. En realidad, a nosotros nos llama mucho la atención, nos preocupa y sorprende”, indicó el hijo de Yehude Simon.

Simon Valcárcel reiteró que su padre, luego de que empezaron a salir a la luz las declaraciones de Jorge Barata implicándolo en la presunta recepción de aportes ilícitos para su campaña de reelección, negó ante sus familiares el haber recibido dinero para él o para su campaña.

“Si mi padre fuera culpable, él agarraría y se metería a la cárcel él solo. No necesitaría que un juez se lo diga [...] Mi padre me ha dicho que ni siquiera ha recibido dinero de campaña. Mi padre me lo ha negado de todas las formas posibles”, manifestó.

El hijo de Yehude Simon concluyó solicitando a la fiscalía que encuentre e informe sobre pruebas que pueden implicar a su padre e los presuntos actos ilícitos que se le imputan.

“Si mi padre ha mentido, voy a ser el primero en pedir disculpas y morderme la lengua y no hablar más. Pero una cosa es que haya mentido, que lo niego, 100% creo en él, pero una cosa es mentir, que está muy mal, y otra es delinquir. Mi padre no ha hecho ninguna de las dos. Por favor, que la fiscalía presente las pruebas”, acotó.

El lunes 24 de febrero, y a pedido del fiscal José Domingo Pérez, el Poder Judicial aprobó y ordenó 10 días de detención preliminar contra Yehude Simon y Pablo Enrique Salazar como parte de las investigaciones. Jorge Barata, en enero, dijo que había pagado unos US$300 mil a favor de la campaña de Simon Munaro en Lambayeque.