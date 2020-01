El Juzgado Penal Colegiado Nacional Especializado en Delitos de Corrupción declaró este martes como reos contumaces al exgobernador de Cajamarca Gregorio Santos y al exfuncionario Juan Salazar Silva, por no acudir a la sesión del nuevo juicio oral en su contra.

El tribunal dispuso la captura inmediata de quienes son procesados por el delito de colusión agravada y otros, debido a irregularidades en el Gobierno Regional de Cajamarca.

Como se recuerda, el pasado lunes 6 de enero, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia Especializada condenó a Gregorio Santos a 19 años y cuatro meses de prisión efectiva por los delitos de colusión simple, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.

La fiscalía había solicitado 24 años de prisión efectiva para el también excandidato presidencial.

El juez Guillermo Huamán Vargas, presidente del tribunal que juzgó a Santos, leyó un adelanto de la sentencia en primera instancia contra el exgobernador y los otros procesados, por las irregularidades en licitaciones de obras que se llevaron a cabo en su gestión en Cajamarca (2011-2014). La lectura completa del fallo será hoy, miércoles 15.

Los empresarios favorecidos con las obras fueron Wilson Vallejos Díaz y Luis Pasapera. Según la fiscalía, ellos habrían pagado casi S/1,5 millones para adjudicarse las concesiones.

Santos no asistió a dicha sesión y continúa con paradero desconocido, tras la sentencia en primera instancia por un caso de corrupción durante su gestión en la región.

A través de su cuenta de Facebook y desde la clandestinidad, el exgobernador consideró que se le quiere negar el derecho a la defensa dentro del proceso judicial en su contra y que el Ministerio Público no ha podido acreditar que exista desbalance patrimonial.

“El Ministerio Público en su conjunto no ha podido probar que yo tenga desbalance patrimonial, que yo tenga grandes signos de riqueza y no lo va a poder probar […] No nos dejemos arrinconar y batallemos en todas las instancias. Que la segunda instancia corrija esta barbaridad jurídica”, sostuvo en un video.

Tribunal declara reos contumaces a Gregorio Santos y al acusado Juan Salazar Silva, por no concurrir al juicio, y dispone su captura.@RPPNoticias @canalN_ https://t.co/lnm3xn0O6s — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 14, 2020









