La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, cuestionó este viernes que el fiscal José Domingo Pérez sugiera que la lideresa de Fuerza Popular “no trabaja” porque el Congreso fue disuelto. Indicó que ha presentado las boletas y reportes de pago que acreditan que el centro de labores de la excandidata presidencial es el partido político que preside.

“Si tú tuvieras las boletas y los reportes de pago de tu centro de labores, obviamente, eso acredita que tú trabajas en ese lugar. Yo, la verdad, no entiendo la lógica del fiscal para decir que como el Congreso está disuelto, ella ya no trabaja”, manifestó Loza a su salida de la audiencia.

La letrada aseguró que su patrocinada "está tranquila" porque la hipótesis de José Domingo Pérez "cae en el terreno de la especulación". Reiteró que el aporte de empresarios a la campaña presidencial del 2011 "es lícito", por lo que "no hay delito de lavado de activos".

"Tenemos la tranquilidad del caso de que, hasta ahora, el fiscal no aterriza en un caso concreto. No ha logrado sustentar algún elemento de lavado de activos más allá de su propia tesis. [...] El propio fiscal ha reconocido que el aporte de los empresarios es lícito, si es un aporte lícito no hay delito de lavado de activos", señaló.

“Yo creo que [el fiscal José Domingo Pérez] está llevando de manera muy ligera el terreno de la especulación sin sustento. De cara, no solamente a un proceso, sino en una pretensión de querer privarle de su libertad a una persona, ya es demasiado riesgoso”, agregó.

Cabe destacar que en la audiencia de este viernes el fiscal José Domingo Pérez expuso sus argumentos sobre el peligro procesal exigido para ordenar una prisión preventiva. Este está referido a la existencia de un riesgo de obstaculización a la justicia y riesgo de fuga.

Tras concluir la sesión, el juez Víctor Zuñiga reprogramó la audiencia para el martes 14 de enero a las 09:00 a.m. En esta el fiscal Pérez deberá concluir sus argumentos sobre el peligro de fuga de Fujimori Higuchi.

La excandidata presidencial es investigada por presuntamente encabezar una organización criminal al interior de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) dedicada al lavado de activos.

Por este caso, cumplió prisión preventiva desde el 31 de octubre del 2018 al 29 de noviembre del 2019 cuando fue liberada luego de que el Tribunal Constitucional falló a favor de un hábeas corpus presentado por su familia.

