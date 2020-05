El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se pronunció este jueves sobre el reciente sondeo de Ipsos que lo coloca en el primer lugar de las preferencias políticas de cara a las elecciones presidenciales del 2021 con 23% y dijo creer que “es lindo que lo consideren”.

El burgomaestre aseguró que los éxitos de su labor edil son producto de un trabajo conjunto de “todo su equipo” y no individual.

“Obviamente siempre es lindo que a uno lo consideren. Esto no es George Forsyth, es toda mi municipalidad, este gran esfuerzo que han hecho por trabajar todo este año y pico, es un reconocimiento a ellos”, sostuvo en diálogo con América Noticias.

El pasado miércoles se difundió una encuesta de simpatías políticas a cargosde Ipsos. El sondeo es liderado por el alcalde de La Victoria, George Forsyth, con 23% de las preferencias. Le sigue el expresidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar con 16% y el vocero de la bancada de Podemo Perú, Daniel Urresti, con 11%.

En esa línea, al ser consultado sobre si evalúa una posible candidatura, Forsyth indicó que no lo “ha pensado”, puesto que se encuentra “concentrado en arreglar y trabajar para el distrito” de La Victoria. Remarcó que tiene “los pies sobre la tierra”.

“Siempre voy a tener los pies sobre la tierra. Ahora estoy concentrado en arreglar y trabajar para el distrito especialmente en esta pandemia", señaló.

"Esa [sobre si postulará a la presidencia] es una pregunta que me vienen haciendo hace mucho tiempo y vuelvo a decir, agradezco a todos los que tienen esa intención, pero miren todos los problemas que tengo en el distrito y ahorita mi concentración está en eso, no lo he pensado”, manifestó.

