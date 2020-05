El alcalde de La Victoria, George Forsyth, quien llegó este miércoles hasta el Mercado de Frutas, donde se realizó la toma de pruebas rápidas de COVID-19 a 200 comerciantes de dicho centro de abastos, indicó que no sabe si está infectado con este virus o no.

“Nosotros estamos muy expuestos porque ni siquiera tenemos pruebas. Yo ni siquiera sé si estoy contagiado porque yo mismo voy a hacer la entrega de canastas", indicó en declaraciones a 90 Matinal.

En esa línea, el burgomaestre señaló que su comuna “está en quiebra y hacen milagros con el poco personal que tienen”.

“Hemos dejado ir a personal muy valioso porque no tenemos como pagarles. Ni siquiera hemos tenido pruebas para nosotros. Es el distrito con mayor contagios, donde entregamos canastas puerta por puerta”, señaló.

Más temprano, Forsyth precisó a América Noticias que está es la primera vez que se realizan pruebas rápidas en su jurisdicción.

“Somos el distrito más contaminado, pero hasta ahora no se ha hecho una sola prueba a nuestro personal. Esta es la primera vez que están en el distrito. ¿Cuál es la preocupación? yo mismo con mi personal entregamos canastas casa por casa. Aún no me he hecho la prueba, la posibilidad de que sea asintomático o que haya superado el virus está”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que su municipio es el “más quebrado del país”, razón por la que han tenido que despedir a varios trabajadores y reducir sueldos, incluyendo el suyo.

“Sobre el presupuesto, lamentablemente nuestro distrito es el más quebrado de nuestro país. Si antes tenía 250 fiscalizadores ahora me quedan 20 o 30 (...) No hay recursos, estamos bajándole el sueldo a todo el mundo. Nosotros vivimos del día a día, si nos ingresan arbitrios podemos pagar y contratar", precisó.

En otro momento, Forsyth se refirió a la toma de pruebas de los comerciantes del Mercado de Frutas e indicó que no será cerrado aunque den positivo a COVID-19

“Este es un muestreo de solamente 200 personas. Este mercado no va a cerrar, va a seguir trabajando”, indicó.

Fuentes de la comuna informaron a este diario que 157 comerciantes, de los 200 que fueron sometidos a las pruebas de COVID-19, dieron positivo.

