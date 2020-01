Luis Guzmán Palomino (72 años), el chofer del camión que transportaba el gas que generó la deflagración e incendio que ha dejado hasta el momento dos muertos, más de 50 heridos en Villa El Salvador, dio su testimonio de los hechos.

“(...) fue por la pista que han hecho. Cuando la llanta delantera bajó, luego la parte trasera, ahí revienta la tapa del tanque. Es ahí que comienza a salir todo el gas por el tubo de cuatro pulgadas”, dijo en un video difundido por Canal N.

“¿Cómo podía cerrarlo si yo estaba en medio del gas? No podía ver nada, el gas me quemaba y me hice a un lado. De abajo venía la candela. Yo comencé a arrojar y me senté más allá”, añadió.

Luego indicó que tomó un mototaxi porque se sentía mal. Mencionó que trató de llamar a los bomberos pero su celular se quedó en el camión.

El chofer fue trasladado hasta la clínica Tu Salud, en Villa El Salvador, para ser atendido de sus heridas.

LEE TAMBIÉN

● Visas y cómo llegar a las Maravillas del mundo | The Wanderlust Chick

● 10 consejos para tu visita a Machu Picchu | The Wanderlust Chick

● 5 destinos que deberías conocer en 2020 | The Wanderlust Chick

● Destinos de Sudamérica para recibir el Año Nuevo | The Wanderlust Chick

● 5 películas que te inspirarán a viajar | The Wanderlust Chick