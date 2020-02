El fiscal supremo Tomás Gálvez aseguró que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, son “incompetentes” y ambos “no existían” antes de que estallara el escándalo de corrupción de Odebrecht en el Perú, a fines del 2016.

“Son fiscales incompetentes. Antes de Odebrecht ellos no existían como académicos, penalistas, procesalistas, fiscales connotados. Por la ineficacia y la incompetencia de ellos, hemos llegado a este estado de cosas”, manifestó.

En RPP Noticias, aseguró que tanto Pérez como Vela “prácticamente actúan como representantes de Odebrecht” y que este último, en lugar de defender los intereses del país, se adhirió a la petición de la empresa para la devolución de S/ 524 millones por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

Sobre este caso, refirió que si la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no ha separado a ambos del equipo especial ante la evidencia de la comisión de un delito -según él falsedad ideológica por favorecer a Odebrecht-, es porque en realidad “no tiene el poder”.

Si [la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos] no los saca en esas condiciones y a pesar del trabajo pernicioso que han hecho, es porque no está en capacidad de sacarlos y no tiene el poder", subrayó Gálvez Villegas.

En otro punto, el fiscal supremo reiteró que el financiamiento de campañas políticas es un "hecho irregular" y "reprochable", pero que no está tipificado como delito en el Código Penal vigente, a diferencia del 'pitufeo'.

"El financiamiento de campañas es un hecho irregular, reprochable, pero para que sea delito tiene que estar previsto expresamente en la norma como delito. No lo está. El pitufeo sí es delito porque se está faltando a la verdad. Eso sería falsedad genérica. Si la acción está vigente, se debe sancionar a quienes hicieron pitufeo", manifestó.

“Si me financia mi campaña una empresa líder en el mercado, pero no quiere aparecer [como donante], ¿qué delito cometo yo? Puede ser delito tributario, pero eso es atribuible al donante, no al que recibe”, añadió.

Finalmente, Gálvez Villegas aseguró que las periodistas Carla Harada y Perla Berríos quisieron tenderle "una emboscada" durante una entrevista en TV Perú y lo único que hizo fue defenderse de sus "ataques arteros".

“Ellas mas bien quisieron tenderme una emboscada. Vinieron con una serie de mentiras, a imputarme cosas que no están incluidas en la investigación que se sigue en mi contra. Realmente no conocían las imputaciones e inventaban cualquier cosa. Entonces, obviamente yo no voy a permitir que me calumnien en público y en mi presencia. Ante eso ha sido mi reacción firme”, aseveró.