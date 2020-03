El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, expresó su preocupación al enterarse de la intención del expresidente Alan García Pérez de atentar contra su vida de un disparo, según reveló IDL Reporteros.

En ese sentido, resaltó que esto evidencia de la necesidad de que el equipo especial cuente con medidas de seguridad.

“Son aspectos que sí, impactan conocer cuál habría sido la decisión de quien fue presidente de la República Alan García Pérez, de pretender atentar contra mi vida […] y reafirma que las medidas de seguridad personal que ha dispuesto la Policía para mi protección y otros integrantes del equipo especial son necesarias”, afirmó a la prensa.

Asimismo, José Domingo Pérez cuestionó a Jorge del Castillo, quien presidió la Comisión de Defensa en el anterior Congreso por sus críticas a la intervención fiscal que terminó con el suicidio del exmandatario el año pasado.

“Un poco preocupa la actuación que tuvo el Congreso anterior en la comisión que presidía Jorge del Castillo, de pretender atribuir responsabilidad al personal policial que se encargó de ejecutar la resolución judicial cuando ahora se está esclareciendo que [el suicidio] era una intención de García Pérez, que había decidido desde el momento en que las investigaciones tomaron un curso de imparcialidad y objetividad y que la justicia no se vendía a ninguno de estos intereses corruptos, por tanto, sí preocupa cuál ha sido la intención que tuvo García Pérez”, refirió.

El fiscal indicó que desconocía de las intenciones del fallecido exmandatario y que no acudió a la diligencia para su detención preliminar debido a que ese mismo día debía sustentar un pedido de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“La idea de que me quería meter un balazo García Pérez la he conocido a través de información que se ha dado a conocimiento público. Se tenía conocimiento de que portaba armas y por eso el procedimiento que se utilizó fue un procedimiento que procuró evitar cualquier tema […] que pudiera afectar con la decisión judicial y para quienes han criticado por qué no me constituí el día que García Pérez iba ser detenido y según información periodística tenía la decisión de atentar contra mi vida […] [fue] porque ese día tenía la audiencia de prisión preventiva contra PPK”, explicó.

Como se recuerda, el portal IDL Reporteros aseguró la semana pasada que una fuente reveló que días antes de atentar contra su vida de un disparo, el expresidente Alan García habló acerca de la posibilidad de ser detenido por el fiscal José Domingo Pérez por el Caso Odebrecht y las cartas que tomaría al respecto.

Según detalló, el líder aprista señaló que había hablado con el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y que este le había asegurado que no lo iba a implicar en el pago de sobornos de la constructora brasileña.

“García contó que habló con Barata, que lo había llamado por teléfono. Me dijo que no lo iba a implicar…. También me dijo: ‘yo le meto un balazo a este huevón [José Domingo Pérez] y me mato yo’. Me mostró que se había metido un balazo el otro día. Le dije que no piense en esas cosas, que no iba a pasar nada”, dijo.





