El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, afirmó que no le sorprendería que un grupo de fiscales supremos del Ministerio Público busque sacarlo de su cargo para que no pueda seguir con los casos que actualmente tiene a cargo, entre ellos el de Keiko Fujimori.

"Existen constantes adversidades cuando se tiene que luchar contra la corrupción. Hay un intento del fiscal supremo Tomás Gálvez, y por todos los magistrados que han sido sindicados en los Cuellos Blancos. Ellos tienen un interés en que no se investiguen los casos de corrupción, un interés en que la impunidad siga. Estos intereses lo único que han logrado es dañar la dignidad del Ministerio Público. En ese sentido, no debemos sorprendernos si mañana me suspenden del cargo y no se pueda continuar con las investigaciones contra Keiko Fujimori y otras investigaciones”, sostuvo a Canal N.

Estas declaraciones se dan luego de que abandonara la Base Naval del Callao, lugar al que acudió para interrogar al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, diligencia que se reprogramó para el 7 de enero debido a que el reo presentó una complicación en su salud.

En otro momento, Pérez Gómez se mostró preocupado por el hecho de que no se haya suspendido a un grupo de fiscales supremos que, según dijo, podría poner en peligro la continuidad del equipo especial Lava Jato.

“Lamentablemente no se ha podido suspender a estos fiscales porque el Congreso de la República disuelto así lo quiso. Nosotros estamos sometidos a las decisiones que estos magistrados o fiscales que ocupan altos cargos puedan decidir, se denunció en su momento la actuación de Tomás Gálvez, Pedro Chavarry y Victor Rodríguez Monteza”, señaló.

