El exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz anunció que Renzo Reggiardo, líder del partido Perú Patria Segura (PPS), le ha pedido que sea el candidato a la presidencia de la República por su partido en las elecciones del 2021.

"Renzo Reggiardo quiere que yo sea el candidato presidencial para el 2021. Estoy sorprendido y muy agradecido. Estoy dispuesto a comprarme el pleito. Los ataques van a venir, así me pasó en Ica, pero cuando uno la tiene clara hay que ir hacia adelante”, sostuvo en Canal N.

En otro momento, Cillóniz criticó la exclusión de su candidatura por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. Explicó que su salida se debió a que no consignó el auto de su esposa como una de sus propiedades.

“Debí consignar el vehículo de mi esposa como mío, pero eso lo reconocí. Yo no he querido ocultar nada; sin embargo no procedió mi apelación en la que reconocí mi error ante la segunda instancia (JNE) y he sido excluido. Se trata de la más pura mediocridad por parte de las autoridades electorales”, manifestó.

Además, señaló que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro ha denunciado penalmente a todos los candidatos excluidos debido a que consignaron información incorrecta en su declaración jurada de propiedades.

“Me preocupa que a una institución como el Poder Judicial que tiene limitaciones y sobrecargas se le pongan 400 denuncia más sobre este tema”, agregó.

