El virtual congresista electo por el Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, considera que el líder etnocacerista Antauro Humala, quien cumple una sentencia de 19 años de cárcel por los homicidios cometidos en el Andahuaylazo, es un preso político.

“Yo creo que Antauro Humala es un preso político. No hay blanco sobre negro, siempre estaré de acuerdo a que se revise todo lo que se tenga que revisar, el caso de Antauro y también el de Aduviri, hay que ver qué tan comprometidos están con uno u otro”, señaló a RPP.

Enrique Fernández Chacón confirmó que mantuvo una reunión con el electo legislador de Unión por el Perú (UPP), Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano, en el que este le planteó la posibilidad de dar una amnistía a su líder Antauro Humala.

“Tuvimos una reunión con Chagua, tuvimos una conversación con él, eso es todo. No hay compromiso ni acuerdo, dijeron que querían dar una amnistía para Antauro, nuestra postura sobre la amnistía es sobre las personas condenadas por haber participado de protestas sociales, todo lo que encaja en la judicialización de la protesta. Tengo mis dudas sobre si Antauro entraría”, refirió.

Fernández Chacón, mediante su cuenta de Twitter, aseguró que una posible amnistía a favor Antauro Humala no está en su agenda política como parlamentario y que su lucha se enfocará en proteger a las luchas sociales.

“Aclaro, sí me he reunido con el congresista de UPP, acostumbro a reunirme con los que me lo solicitan. Eso de ninguna es (estar de acuerdo) con amnistías o indultos ni fusilamientos. No es mi agenda la amnistía a Antauro. Sí quiero se acabe la judicialización de las protestas”, escribió.

En 2009 Antauro Humala recibió condena de 25 años de cárcel debido al asalto a la comisaría de Andahuaylas en la que murieron cuatro policías. Sin embargo, la Corte Suprema redujo su pena a 19 años en 2011.

Al ser consultado sobre si conversó con Chagua Payano sobre impulsar un cambio en la Constitución de 1993, Fernández indicó que si bien coinciden en que debe haber un cambio, tienen aún diferencias sobre la forma en la que se debe dar.

"No estamos de acuerdo en cambiar la Constitución como ellos lo plantean, nosotros estamos por convocar una Asamblea Constituyente que promulgue una nueva Constitución, ellos quieren reinstaurar la de 1979″, agregó.

Aclaro, si me he reunido con el congresista de UPP, acostumbro a reunirme con los que me lo solicitan.

Eso de ninguna es estar de acuerdo con amnistías o indultos ni fusilamientos. No es mi agenda la amnistía a Antauro. Si quiero se acabe la judicialización de las protestas. — Enrique Fernández Chacón (@EnriqueFCHA) February 4, 2020

