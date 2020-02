El congresista electo del Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, calificó de “canalla” al presidente de Petroperú, Carlos Paredes, por referirse en términos agraviantes a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, y consideró que debería ser removido del cargo “por malcriado”.

“[Debería ser removido] por malcriado. Ni discutir eso. Es un canalla, así no se trata a una mujer. A las mujeres se les respeta. Desde arriba tiene que venir el respeto a las mujeres”, expresó en diálogo con Radio Nacional.

Por su parte, Guillermo Aliaga, virtual congresista de Somos Perú, consideró que el presidente de Petroperú debe recibir una “sanción ejemplar” tras las declaraciones que realizó sobre la ministra de Economía y Finanzas.

“Desde Somos Perú hemos expresado nuestra solidaridad con la ministra. Consideramos que tiene que haber una sanción ejemplar, más allá de que se pueda justificar esta utilización de palabras bajo el contexto de que ha sido una conversación coloquial. Consideramos que las mujeres que ven el mensaje dirán: ‘eso es lo que me pasa todos los días’, y ese mensaje no lo podemos repetir”, manifestó.

Como se recuerda, Paredes se refirió a Alva Luperdi en términos agraviantes, como parte de una conversación por la deuda de US$1.500 millones que contrajo la referida empresa estatal por la modernización de la refinería de Talara.

Sin embargo, el funcionario aseguró que no dañó la “honorabilidad” de la ministra y que ella “no se sintió ofendida” por los comentarios que realizó porque “entendió que fue una conversación coloquial”.

“Conversamos sobre este tema y nos quedó claro que no hay insulto, no hay falta de respeto, es un lenguaje poco feliz, pero no daña la honorabilidad de la ministra. La ministra no se sintió ofendida, entendió que fue una conversación coloquial. Hemos pasado la página totalmente. La ministra lo entendió, este evento fue totalmente superado”, sostuvo en diálogo con Canal N.

No obstante, Alva Luperdi manifestó su rechazo a “cualquier tipo de violencia” y aseguró que las ofensas hacia mujeres y hombres “no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación”.

“Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación. No olvidemos nunca que el respeto es pieza clave de cualquier sociedad", escribió María Antonieta Alva en su cuenta de Twitter.

De otro lado, Fernández Chacón estimó que entre el 13 y 15 de marzo, los parlamentarios elegidos para el periodo 2020-2021 estarían juramentado en el cargo.

“Yo he conversado con el Oficial Mayor del Congreso, como ustedes comprenderán soy el mayor de los elegidos, tengo 77 años, entonces formaré parte de la Junta de Instalación con el menor y el representante del partido más votado. Según lo que él me dijo, entre 13, 14 y 15 [de marzo] ya estaríamos juramentando todos”, anotó.