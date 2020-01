La ministra de Educación, Flor Pablo, confía en que los nuevos congresistas de la República, elegidos en los comicios del pasado 26 de enero, prioricen el interés de los ciudadanos por encima de las creencias y religiones.

Tras inaugurar el Minieducativo 2020, la titular del Minedu recordó que el Poder Judicial respaldó el enfoque de género y resaltó sus cualidades como política de Estado en caso de situaciones de violencia, como los feminicidios.

“Nuestro país vive situaciones de violencia muy duras, lo vemos en los feminicidios. No es un hecho de números o datos, ¿qué pasa con la educación de estas personas? Lo que plantea el enfoque de igualdad de género es una relación igualitaria, una educación sin estereotipos y que permita una convivencia mejor”, expresó.

“Confío en que más allá de nuestras propias creencias y religiones, pongamos por encima el interés superior de nuestros estudiantes, una educación democrática y allí estamos de acuerdo. Mi optimismo es lo que me lleva a pensar que podemos entendernos y avanzar”, añadió.

Como se recuerda, el virtual congresista electo por el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), Richard Rubio Gariza, manifestó que su partido político está de acuerdo con el enfoque de género.

“El enfoque de género está plasmado en la currícula 2016 y son siete. Todo es algo global que beneficia a los jóvenes y niños...para decir que todos somos iguales. No hay nada malo en eso, si no hay nada y beneficia al desarrollo de los niños, no podemos ser negativos”, indicó.

En torno a la unión civil entre personas del mismo sexo, Rubio señaló que tendría que haber consenso al respecto y comentó que actualmente el Código Civil reglamenta el patrimonio entre quienes se unen ante la ley.





LEE TAMBIÉN

● Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Luis Castañeda

● Jennifer, hija de Bill Gates, se compromete con Nayel Nassar: esta es su historia de amor

● ¿Cómo llegar a las cataratas de Gocta? | The Wanderlust Chick

● Carlos Zambrano llegó a Argentina para exámenes médicos en Boca Jrs.

● Google Maps: este es el mapa de la expansión del coronavirus a nivel mundial