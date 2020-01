A un día de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que 135 mil agentes policiales cubrirán los comicios antes, durante y después de la jornada electoral en todo el país, a fin de garantizar la seguridad.

La institución policial informó que el plan de seguridad denominado "Elecciones Congresales Extraordinarias 2020" congregará también a 13 direcciones especializadas de la PNP. Asimismo, señaló que en Lima habrá más de 20 mil agentes resguardando la seguridad.

“135 mil agentes de la PNP a nivel nacional nos encontramos en alerta absoluta para garantizar el normal desenvolvimiento de esta acción cívica”, indicó el general PNP Jorge Pérez, subcomandante General de la PNP, a ‘América Noticias’.

Los agentes policiales recomendaron a los ciudadanos asistir temprano a votar, no olvidar el Documento Nacional de Identidad (DNI), evitar ir con niños a los centros de votación, no ir con vehículos propios y no llevar muchos objetos.

“Necesariamente acatar la disposición de la Ley Seca, ya que el consumo de bebidas alcohólicas puede ocasionar cualquier accidente de tránsito o situaciones que la policía tenga que intervenir”, señaló el general PNP Herbet Ramos, jefe de la Región Policial Lima.

📢| “La Policía y sus 135 000 efectivos distribuidos a nivel nacional se encuentran alertas a fin de garantizar la seguridad en estas Elecciones Congresales 2020”; así lo manifestó nuestro Teniente General PNP Jorge Álvaro Pérez Flores Sub Comandante General de la @PoliciaPeru. pic.twitter.com/jqCHApbQlp — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 24, 2020

Asimismo, enfatizaron que personal de inteligencia de la PNP estará atento para neutralizar y contrarrestar toda acción negativa que pueda suceder durante las elecciones. También vigilará la distribución, seguridad y recojo del material electoral.

Cabe precisar que las puertas de los lugares de votación abrirán a las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. La cantidad exacta de peruanos habilitados para votar en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 es de 24′799.384, según el Padrón Electoral elaborado por el Reniec y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

