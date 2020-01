La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que quienes no acudan al próximo proceso electoral convocado para el 26 de enero serán pasibles de una multa de 86 soles.

Este monto está estipulado para los que vivan en distritos que no son considerados como pobres. Para aquellos que viven en los llamados pobres no extremos, la multa será de S/43 y en los distritos considerados como pobres extremos será de S/21.50. Para los votantes en el extranjero no existe multa.

Como se recuerda, el voto en el Perú es obligatorio desde el cumplimiento de la mayoría de edad, a los 18 años. Además, es facultativo, es decir, no es obligatorio para los ciudadanos mayores de 70 años.

La multa podría incrementarse si además de no acudir a las urnas, el elector es miembro de mesa titular o suplente.

En esos casos, se agregará el monto por omisión al voto, que corresponden a 215 soles que es la multa por no cumplir con este deber para el cual fueron escogidos.

-Multas electorales-

Para conocer si tienes una multa electoral, debes ingresar a la página de la ONPE e ingresar al logo de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

En este rubro encontrará ‘Multas electorales’ y un símbolo más donde se podrá averiguar si tiene multas. Al ingresar, será redireccionado a una página donde deberá colocar su documento de identidad e ingresar un código de seguridad. Posteriormente conocerá si tiene algún pago pendiente.