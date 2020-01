En el segundo bloque del tercer y último debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), denominado “Fortalecimiento del sistema de justicia y lucha anticorrupción al 2021”, los candidatos al Congreso abordaron diversos temas, como enfoque de género, nueva Constitución y hasta el Club de la Construcción.

Carlos Vela Barba (Alianza para el Progreso) propuso potenciar la transformación digital en el acceso a la información y transparencia total. “Queremos un país moderno donde la transformación digital le permita al ciudadano ejercer un mecanismo de vigilancia sobre contratos y adendas”, refirió.

Asimismo, señaló que la actuación del Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra les ha generado efectos negativos. “Cuando caminamos por las calles nos dicen ladrones corruptos, es el pasivo que recibimos de este Congreso disuelto”, manifestó.

Por su parte, Renzo Ibáñez (Partido Aprista) consideró indispensable reforzar la Ley de Contrataciones Públicas y anunció que de llegar al Congreso impulsará el aumento del número de empresas calificadas para contratar con el Estado, a fin de evitar casos como el Club de la Construcción.

También planteó que las principales autoridades deber ser elegidas por concurso público y refrendadas por un Senado. Sobre ese punto, se mostró a favor del retorno de la bicameralidad en el Congreso.

En tanto, Guillermo Olivares Díaz (Renacimiento Unido Nacional) justificó la disolución del Congreso: “No soy sabiondo, no soy orador, pero sí un artesano que privilegia la verdad. No somos ingenuos en el tema anticorrupción. Se les ha disuelto porque no han respondido a la población y se habían parcializado”.

Del mismo modo, Carmen Huidobro (Unión por el Perú) indicó que su partido planteará derogar la Constitución de 1993 porque “ha validado un golpe de Estado”, en clara referencia a la disolución del Parlamento.

“Esta Constitución que nos rige ha validado un golpe de Estado y no podemos mantenerla en vigencia. Tenemos la obligación de crear otra Constitución porque la actual ha legitimado la corrupción. Los últimos seis presidentes de la República están imputados por corrupción. Para UPP es vital que esta Constitución sea derogada”, anotó.

A su vez, Guillermo Aliaga (Somos Perú) pidió “transparentar toda la información”. “No queremos llenar el Congreso con las mismas personas, hay quienes se han enriquecido cuando han entrado al Congreso. Comisiones como las de Ética han servido para blindar. Presentamos una propuesta de revocatoria de congresistas. Planteamos cero inmunidad parlamentaria”, enfatizó.

Nelly Cuadros (Solidaridad Nacional) se refirió al enfoque de género y planteó reemplazarlo por el enfoque de familia. También propuso crear el Ministerio de la Familia.

“Planteamos la libertad de objeción de conciencia. Planteamos el respeto a la libertad religiosa”, expresó al señalar que de llegar al Congreso propondrá cadena perpetua para los políticos corruptos y que su permanencia en la cárcel sea solventada por ellos mismos.

Finalmente, Francisco Diez-Canseco (Perú Nación) consideró que hace 40 años que el Perú está manejado por una clase política corrupta. “Nosotros planteamos la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será designado de forma transparente con un concurso público. Planteamos que tres personas lideren este consejo para botar a todos los corruptos”, sentenció.