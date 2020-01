Los candidatos al Congreso de la República de Podemos Perú, Avanza País, Vamos Perú, Juntos por el Perú, Frepap, Acción Popular y del Partido Morado dieron a conocer sus propuestas en el rubro “fortalecimiento del sistema de justicia y lucha anticorrupción al 2021”.

María Teresa Cabrera, de Podemos Perú, afirmó que es una bandera de su partido la eliminación de la inmunidad parlamentaria. “Un rechazo total a la gente que quiere ir al Congreso para vivir sentada. No queremos más ladrones en el Congreso”, aseveró.

La exjueza también aseguró que fue “víctima de la corrupción por hacerle justicia a Paolo Guerrero”. “A mí no me tembló la mano para sentenciar, no me va a temblar para fiscalizar. Apenas se reciba la denuncia, se debe proceder al levantamiento de la inmunidad”, manifestó.

Por su parte, Beatriz Mejía (Avanza País), discrepó con la eliminación y refirió que su partido tiene una “postura técnica”. “La inmunidad parlamentaria no puede estar sujeta a promesas demagógicas. Se debe reglamentar su utilización para evitar blindajes y un mal uso”, aseveró.

En tanto, Carlos Torres Caro, de Vamos Perú, indicó que la labor de los congresistas es fiscalizar la labor del Ministerio Público, la Policía Nacional y del Poder Judicial en la lucha contra la trata de personas

“Lo que tiene que hacerse es ponerse a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Si el parlamentario no hace la fiscalización sobre la trata de personas, nos encontraremos con instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Al no darle la energía y la voluntad necesaria, para eso están los congresistas, para fiscalizar que esas instituciones cumplan con su labor”, subrayó.

A su vez, Julio Arbizu (Juntos por el Perú) señaló que la trata de personas y la explotación sexual deben ser tratados como tal" y planteó que las procuradurías especializadas trabajen de manera autónoma.

“Es impertinente que las procuradurías especializadas sigan perteneciendo a poderes políticos, deben ser totalmente autónomas. Necesitamos que estos delitos sean combatidos con el mayor rigor”, anotó.

Mientras tanto, Isaís Pineda Santos, del Frepap, dijo que de llegar al Congreso propondrá eliminar la inmunidad parlamentaria. “Hace afrenta a la víctima porque falta al derecho a la igualdad. El Frepap también propone nombrar a los integrantes del Tribunal Constitucional por concurso público”, precisó.

Luis Roel Alva (Acción Popular) aseguró que el Estado pierde 17 mil millones de dólares anuales por corrupción y se debe reforzar la lucha contra este flagelo desde el Congreso de la República.

“Vamos a declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Vamos a proponer que la declaración de intereses de los funcionarios públicos también esté en la Constitución para evitar los lobbys ilegales”, enfatizó.

Finalmente, Alberto de Belaunde (Partido Morado) puso énfasis en la necesidad de acabar con los blindajes a los Cuellos Blancos del Puerto y remarcó que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) debe hacerse de manera “transparente”.

“El nuevo Congreso tiene que acabar con los blindajes a los Cuellos Blancos y los hermanitos, y en general con todas las mafias en el Estado. Necesitamos eliminar la inmunidad parlamentaria y que la Comisión de Ética esté integrada por personas ajenas a la institución”, sentenció.