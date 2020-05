De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en condiciones experimentales algunos animales transmitieron el nuevo coronavirus a otros de su misma especie, pero no hay pruebas de que estos puedan contagiar al ser humano. Sin embargo, ante el miedo de algunos dueños de mascotas (como perros, que en algunos países tienen permitido un corto paseo para hacer sus necesidades), hay varias dudas sobre cómo convivir con los engreídos de la casa en el confinamiento. Consultamos con el médico veterinario Juan Enrique Romero, de NatGeo, al respecto.

¿Qué pueden hacer quienes viven en departamentos pequeños para estimular el lado cognitivo de su perro?

Sugiero que agarren elementos caseros y hagan una pequeña botella de plástico con agujeros que permitan que pase solo una bolita de alimento balanceado. Lo que vamos a incentivar es que el animal pueda oler lo que hay dentro de la botella y la haga girar o empiece a jugar, agudizando todo su ingenio. Como amo, te llamaría mucho la atención ver lo que es capaz de hacer cognitivamente un perro.

¿Se debe reducir la porción del alimento dado que las mascotas han bajado su actividad física?

En el caso de los perros, se puede reducir en un 10% la porción, considerando que los paseos son más cortos y la actividad física es menor.

¿Es preferible sacar al perro con zapatos? ¿Cómo le enseñamos que lo haga?

No lo recomiendo. Desafío a quien obligue a un perro a usar zapatos. Es como decirte que empieces a caminar en zancos. Va a ser tan incómodo que después de un tiempo no van a querer salir. Me parece que es el camino menos apropiado porque la probabilidad de contagio es mínima. Si queremos extremar los cuidados, lava con agua y jabón sus patitas o con toallitas húmedas para bebe.

¿Cómo acostumbrar a los perros a hacer sus necesidades en casa?

No es fácil hacer que los hábitos cambien. Lo mejor es el paseo. Cinco o diez minutos pueden bastar para hacer sus necesidades, pero en ese tiempo hay que dejar que el perro huela y si es macho que levante la pata y manifieste su presencia. Así como a nosotros nos gusta ver el verde en el parque, porque nuestro disfrute es visual, el disfrute de los perros es olfativo.

¿Se les debe lavar la cola y el hocico?

Si te vas a sentir más tranquilo, bienvenido sea, porque al animal daño no le va a hacer. Es importante tener en cuenta que el perro es habitual, rutinario. Cuando nosotros salimos a la calle tenemos una secuencia de cosas que hacemos. El perro está todo el día observando cómo es ese ritual y se vuelve un hábito para él. Por ejemplo, los perros orinan y defecan una hora después de terminar de comer, así que la comida debe estar dispuesta a una hora específica; pero si tiene disponible todo el tiempo el alimento, entonces no tiene un horario para hacer sus necesidades. Si este es tu caso, tendrá que hacerlas en casa, así que lleva a tu perro al lugar donde quieres que las haga. Puedes conseguir paños con feromonas para que aprenda a orinar sobre ellos. Eso sí, una vez que lo haga se le debe dar un premio que no esté incluido en su alimentación. Por ejemplo, si el perro come balanceado, podemos darle un trocito de pollo y usar la ley de tonos. En mi último libro, Hola, señor perro, establezco la “normativa legal” que tienen los canes, y una de las leyes es la de los tonos. Una cosa es decirle “qué bonito perro” en un tono retador que cariñoso, y por eso es necesario que al momento de darle un premio el tono de voz cambie. Esto se llama refuerzo apetitivo, y hay que usarlo cuando hizo donde nosotros queremos, y decirle “muy bien”. Basta hacerlo cuatro o cinco veces para cambiar el hábito. Una vez establecido el ritual primario sigue la rutina, hasta que al final se vuelva un hábito y sea casi imposible ir para atrás.

¿Cómo evitar que un perro contagie a un niño que está gateando al volver de la calle?

Al regresar debes limpiarle las patas con agua y jabón. En principio, no hay mayor problema que el que había antes. Si preferías no limpiarle las patas porque considerabas que favorecía la formación de defensas ambientales del bebe, puedes seguir haciéndolo, pero con cuidado. Si lo prefieres, reitero que recomiendo agua y jabón o toallitas para limpiarle las patas. Con esto es más que suficiente para mantener la higiene en casa.

Por MÓNICA GARZÓN

