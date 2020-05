Scotiabank anunció que extenderá su horario de atención desde el lunes 25 de mayo hasta las 6:00 p.m. e indicó que aún no atenderá los sábados, luego de que el presidente Martín Vizcarra modificara el horario de toque de queda, el cual empezará a regir desde las 9:00 p.m.

La entidad bancaria atenderá de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. exclusivamente a personas mayores de 60 años, en tanto, de 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. será el horario destinado para el público en general.

Sin embargo, a través de un comunicado agregó que en las regiones de Piura, Loreto, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Ucayali, Ica y las provincias del Santa, Casma, Huarmey (Ancash), el cierre de las oficinas será a las 4:00 p.m.