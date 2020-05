La cadena de restaurantes Mediterráneo anunció que reiniciará sus operaciones desde este miércoles 13 de mayo, en las modalidades de recojo en tienda, envíos a domicilio y atención en tienda, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

De acuerdo con la cadena de restaurantes, los locales autorizados para brindar dicho servicio son los ubicados en La Molina, Surco, Miraflores y Benavides.

Además, Mediterráneo indicó a través de Facebook que sus horarios de atención serán los siguientes: recepción de pedidos para recojo en tienda de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. Recepción de pedidos para envíos a domicilio de 10:30 a.m. a 5:30 p.m. y atención en tienda para pedidos para llevar de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que 208 empresas podrán reiniciar sus operaciones a partir de este lunes 11 de mayo, en el marco del proceso de reactivación económica.

Asimismo, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, reveló que existe expectativa para que en el transcurso de esta semana se dé autorización para operar a alrededor de 2,500 empresas.

Estos son los procesos operativos de delivery, según estableció el Minsa:

Antes de la actividad:

Lavar y desinfectar las manos antes de recoger el pedido.

Verificar que el precinto de seguridad del pedido se encuentre intacto.

Desinfectar el contenedor donde se coloca los pedidos.

Verificar que el repartidor lleve la cantidad necesaria de los EPP y dispensador portátil con solución desinfectante para la entrega del pedido.

Asegurar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte.

Planificar la ruta de entrega evitando zonas de aglomeración de personas y vehículos.

Durante la actividad

Entregar el pedido directamente al cliente en la puerta de ingreso al domicilio o condominio.

Pago POS: Desinfectar la tarjeta, el POS y el lapicero utilizados durante el pago.

Pago en efectivo: Recibir el efectivo considerando las medidas de bioseguridad.

Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.

Desinfectar las manos y el dispositivo móvil después de cada uso (no manipular la mascarilla).

Verificar que el cliente utilice mascarilla y que se disponga de un elemento para la entrega.

Desinfectar las manos antes de continuar con el reparto.

Después de la actividad