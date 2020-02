La cadena de comida rápida, KFC, suma su restaurante número 140 al mercado peruano con un nuevo formato eco amigable, construido con contenedores de carga reciclados. Además, cuenta con un canal auto rápido que permite que los clientes logren adquirir sus productos desde la comodidad de sus vehículos sin la necesidad de ingresar al local.

Con el uso de contenedores reutilizados la marca logró mitigar el uso energía utilizada para la producción de nuevos materiales reduciendo drásticamente las emisiones de CO2 durante la construcción. Asimismo, al contar con iluminación con luces LED, se logra reducir el 80% del consumo de energía frente al de una bombilla de luz tradicional.

Este nuevo restaurante cuenta con el sistema de gastronomía circular Sinba, que busca minimizar el descarte, recuperando todos los residuos orgánicos y los materiales reciclables que genera la operación. Esta acción se suma a la eliminación de tecnopor, sorbetes y la modificación de empaques por opciones biodegradables por parte de KFC.

El local tendrá a disposición sus productos más icónicos como megas, combos, twisters y postres en el horario regular de 11 a.m. a 11 p.m. Adicionalmente, ofrecerá desayunos desde las 8 a.m. hasta las 11 a.m.





