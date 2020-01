Cuando una persona busca un ascenso o cambiarse de trabajo, contar con una maestría o postgrado brinda un valor agregado en el currículum vitae, pues hoy en día las empresas están en búsqueda del mejor talento para que puedan llevarlas al éxito.

Para aquellos que ya son laboralmente activos, estudiar una maestría presencial implica poner en pausa sus trabajos. Para muchas personas, esta opción no está dentro de su plan de vida; por lo que estudiar una maestría o postgrado 100% online se convierte en la mejor alternativa para obtener un grado superior y crecer profesionalmente.

Actualmente, hay una serie de ofertas de estudios y formatos que se acoplan perfectamente a la agitada vida laboral y personal. Las maestrías y postgrados online han llegado para quedarse y plantean una serie de beneficios.

Dayana Fajardo, subdirectora de la escuela de negocios Cerem, precisó que alrededor del 67% de personas en Perú optan por esta modalidad mediante la cual pueden continuar trabajando.

“Esto permitirá que no se pierda el hilo laboral y que se mantenga una red de contactos activa. Además, el gran beneficio que proporciona es la flexibilidad de los tiempos y obtener un grado avalado por universidades internacionales”, mencionó Fajardo.

Estos son los cuatro beneficios para tener en cuenta:

1. Precio. Un importante beneficio de una maestría online es el precio. Teniendo en cuenta que no requiere solventar un costo de vida (alojamiento, comida, transporte, entre otros), el monto a pagar podría ser hasta de 75% más barato. Disminuir costos de alquiler, traslados, comidas y materiales físicos son algunas de las ventajas económicas de la educación online. Sin embargo, es en el ahorro de tiempo productivo donde se ve la verdadera utilidad de la modalidad en línea.

2. Continuidad laboral. No dejar de trabajar tiene grandes beneficios. El primero está relacionado directamente con la parte económica: mantener un ingreso mensual hace más viable el pago de la maestría e incluso brinda la posibilidad de no tener que endeudarse. El segundo, es que al no dejar de trabajar por un periodo largo, permite mantener vigencia con contactos claves, clientes, aliados estratégicos, ente otros.

3. Mejor uso de su tiempo. Al tratarse de una maestría 100% online, una persona se ve obligada a administrar muy bien sus semanas con el objetivo de que los estudios sean compatibles y no se crucen con el horario laboral. Por otro lado, se debe ser muy dedicado y tener claros todos hitos claves a lo largo del programa, de modo que se puedan cumplir los pendientes, entregas, exámenes, entre otros.

4. Llegar a la meta. La sensación de realización es una de las principales recompensas de la educación online. Al finalizar su maestría, habrá ganado la suficiente confianza en sí mismo al autogestionarse, mantener la disciplina y no abandonar un proceso.

