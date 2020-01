Si estás en los últimos ciclos o acabas de culminar tu carrera, tu desarrollo profesional puede comenzar con el más grande de los retos: ser gerente general ¿Cómo lograrlo? The Adecco Group lanza, por quinto año consecutivo en el Perú, la iniciativa “CEO for One Month”, que te ofrece la oportunidad de ser el Gerente General de The Adecco Group por un mes, bajo la supervisión directa del Director General.

El seleccionado estará a cargo de la sede nacional, con un sueldo de S/ 13,000 y, luego de culminado el proceso, competirá con los ganadores de otros países para estar al frente de la oficina global junto al CEO de la empresa, Alain Dehaze. Durante 2019, más de 240 mil jóvenes, provenientes de 50 países, formaron parte de la experiencia global y en Perú, la cifra de participantes fue de más de 7,200.

Ya han sido 4 los jóvenes peruanos que se han desempeñado como gerentes generales: Natalie Luy Wong (2016), Valeria Meléndez (2017), Lorena Miranda (2018) y Fabio Macedo (2019).

¿Te interesa? Conoce lo que necesitas

Los postulantes deben contar con conocimiento de inglés avanzado, estar recién graduados o cursando los últimos ciclos de su carrera. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de febrero.

Además, se evaluarán algunas cualidades adicionales como:

· Agilidad para aprender.

· Curiosidad.

· Resolución de problemas complejos.

· Habilidades de análisis y comunicación.

· Enfoque al cliente.

· Innovación.

Para participar, inscríbete en https://adec.co/ceoforonemonth2020

LEE TAMBIÉN

· “Cuando hay indicios de alguna inconducta, a la JNJ le toca intervenir”

· Salma Hayek: “Prefiero verme sexy que gorda”

· Trump envió saludos de cumpleaños a Kim Jong-un

· La pista del disparo accidental de misil en el siniestro aéreo en Irán

· El historiador peruano Pablo Macera falleció a los 91 años