El gobierno encabezado por Martín Vizcarra dio a conocer este jueves la extensión por 13 días más del estado de emergencia y la inmovilización social obligatoria en el Perú a causa de la expansión del coronavirus. Permanecer en nuestras casas es una manera de prevenir un mayor brote de la pandemia.

Entre las medidas económicas anunciadas, ya se había previsto un bono de 380 soles para las personas en situación de pobreza y trabajadores independientes. Mientras que también se dictaron medidas para darle liquidez a los empleados en planilla. Se recibirá el aporte de AFP correspondiente a abril y se podrá retirar hasta 2.400 soles por CTS.

Este último concepto compromete el fondo de Compensación por Tiempo de Servicios que tiene todo trabajador en caso es despedido. Publimetro consultó con el especialista Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School para que nos explique cuáles son los riesgos y beneficios de esta medida.

“La ventaja de retirar hasta S/2.400 de la CTS es que nos brinda liquidez, y nos permitirá cubrir mejor nuestros gastos, sobre todo en los casos donde venía recibiendo un sueldo fijo más un sueldo variable y ahora por la cuarentena solo me pagan el fijo, porque la empresa permanece cerrada y no hay ventas”, indica el especialista.

Sin embargo, a la vez es un riesgo el hecho de no contar “con un fondo de dinero suficiente en caso de quedar desempleado, considerando, además, que la tasa de desempleo aumentará en el país luego de la cuarentena”.

¿Y si quiero retirar después la CTS?

Hay muchos trabajadores que esperan mayo y noviembre para retirar de la CTS el excedente de cuatro sueldos. Si tienen un sueldo menor a 5 mil soles, es probable que les afecte más si retiran los 2.400 que dispuso el gobierno.

“Por ejemplo, supongamos que yo gano S/6.000 mensuales fijos, por lo que mi CTS es S/7.000 al año, y me los depositan en 2 mitades: S/3.500 en la primera quincena de mayo y S/3.500 en la primera quincena de noviembre. Ahora bien, si hoy tengo S/24.000 en la cuenta (4 sueldos exactos), en principio no podría retirar nada, ya que solo se me permite sacar lo que exceda de 4 sueldos. No obstante, con este Decreto de Urgencia, puedo retirar hasta S/2,400, y si decido hacerlo quedaría en mi cuenta S/21,600 (S/24,000 – S/2,400). Posteriormente, en mayo, me depositan los S/3,500 que corresponden, y entonces tendría S/24,900 en total, pudiendo retirar los S/900 que exceden los cuatro sueldos”, explica Carrillo.

Como recomendación para retirar la CTS, el profesor de Pacífico Business School recomienda hacer el retiro solo en los casos en los que tus ingresos hayan disminuido, como los que tienen sueldos variables. “De lo contrario, lo mejor sería dejar el dinero en la cuenta CTS, ya que paga las mejores tasas de interés del mercado (hasta 7,5% anual), además de tener en cuenta que la finalidad de ese dinero es servirme de respaldo económico ante el desempleo”.





