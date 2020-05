La ministra de la Producción, Rocío Barrios, consideró que desde este viernes los restaurantes podrán inscribirse en el Sistema Integrado para COVID-19 (Siscovid), lo cual les permitirá realizar el servicio de delivery.

“Esperamos para el día de mañana tener publicados tanto el protocolo de bioseguridad como los criterios de focalización y con esto a partir del viernes los restaurantes y afines podrán inscribirse en la plataforma del Ministerio de Salud”, manifestó en “90 Matinal” la titular del sector.

Asimismo, hizo un llamado a los consumidores a que “no compren” a empresas informales que están aplicando el servicio de delivery sin la existencia de los protocolos respectivos.

“Si compramos a una empresa que no está habilitada y no ha presentado protocolos de seguridad, no hay ninguna garantía sobre los platos que nos están llevando a los domicilios”, manifestó.

Sobre el pedido de algunas empresas de relajar los protocolos de salud, la ministra reveló que el Ministerio de Salud (Minsa) evalúa hacer algunos ajustes a raíz de las demandas hechas desde algunos sectores de la actividad económica.

“De una u otra manera se podría encontrar el mecanismo progresivo que nos permita cumplir adecuadamente estos protocolos (…), quizás en los próximos días veamos algunas adecuaciones”, apuntó.